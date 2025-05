Au village natal de l’Oncle Hô, un lieu de gratitude et de retour

>> Le Président Hô Chi Minh : l’homme et son message

>> Le peuple, toujours au cœur de la pensée et de l’action de Hô Chi Minh

>> Les longs-métrages sur le Président Hô Chi Minh

Entourée d’une verdure luxuriante comprenant des bambous, des aréquiers, des jacquiers, des hibiscus et des lotus, cette maison de trois pièces dans le village de Hoàng Trù est le lieu de naissance de l’Oncle Hô. Elle avait été offerte à Nguyên Sinh Sac, le père du futur président Hô Chi Minh, par les villageois, en 1901, lorsqu’il a été le lauréat d’un concours régional.

Photo : BNA/CVN

Dans une campagne pittoresque du Centre du Vietnam, les visiteurs ont l’occasion d’en apprendre davantage sur l’espace de vie et les souvenirs liés à l’enfance du Président Hô Chi Minh, et d’admirer des patrimoines anciens dont le puit Côc, un vieux banian, le temple de la famille Nguyên Sinh, et surtout la chaumière de Nguyên Sinh Sac.

Des souvenirs liés à l’enfance de l’Oncle Hô sont conservés dans le vestige historique de Kim Liên. La paillote dans laquelle il passa sa petite enfance a été conservée, de même que les objets à l’intérieur, dont un lit et un métier à tisser. La rusticité de l’endroit rappelle la simplicité dans laquelle il a été élevé et force l’admiration.

Le Président Hô Chi Minh est né et a passé les cinq premières années de sa vie dans cette petite maison à trois travées. Le jour où il est revenu au village natal de sa mère, 50 ans après, il a été très ému, car les objets avaient été conservés intacts.

Dans le cadre du site en mémoire du Président Hô Chi Minh, les visiteurs peuvent aussi découvrir la montagne Dông Tranh, qui abrite les tombes de sa grand-mère paternelle et de sa mère. Elles ont la forme d’une fleur de lotus géante. La voûte est inspirée de la forme d’un métier à tisser et d’une bande de soie. Un grand relief, taillé dans de la pierre avec différents motifs représentant la Mère héroïne vietnamienne, les nuages et le marais de lotus, a été installé derrière les tombes.

Lors de la visite de la commune de Khanh Son, les visiteurs peuvent admirer le temple Hoành Son, qui est le plus grand vestige historique de la région Centre. Reconnu vestige national spécial en décembre 2017, ce temple a été construit en 1763 pour adorer Uy Minh Vuong Ly Nhât Quang qui construisit et protégea la province de Nghê An. Le temple est célèbre pour son énorme structure en bois et ses sculptures sophistiquées.

Le village de Sen est devenu un lieu de pèlerinage pour tous les Vietnamiens, notamment à l’occasion de l’anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, le 19 mai. Sur place, les visiteurs peuvent exprimer leur respect et leur admiration envers le héros de la libération nationale et le leader charismatique mondial qu’il a été. Lieu de mémoire des traditions patriotiques, le site accueille régulièrement de grandes activités politiques et cérémonies des autorités et collectivités.

VNA/CVN