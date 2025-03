Visite de travail d’un vice-Premier ministre dans la province chinoise du Zhejiang

Photo : VNA/CVN

Au cours de cette rencontre, Nguyên Chi Dung a souligné la croissance positive du partenariat de coopération stratégique intégral bilatéral et de la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, ainsi que l'importance de l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine 2025.

Il a également exprimé le vif intérêt du Vietnam à s'inspirer de l'expérience chinoise en matière de développement du secteur privé et des zones de libre-échange, et à mettre en œuvre des réformes économiques audacieuses, notamment dans le Zhejiang et à Ningbo.

Pour sa part, Tang Feifan a souligné que sa ville accorde une grande importance à ses relations avec le Vietnam. Il a également souligné les liens de Ningbo avec la ville vietnamienne de Hai Phong et la ligne aérienne directe avec Hô Chi Minh-Ville.

Le maire a ensuite exprimé sa confiance dans la croissance continue du partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam - Chine, notamment en matière de commerce international et de développement industriel.

Le même jour, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a visité la zone de libre-échange (ZLE) de Ningbo, qui traite plus de 10 millions de conteneurs par an et entretient des relations commerciales avec 200 pays et territoires. La ZLE de Ningbo a attiré 2 300 projets d'investissements étrangers, contribuant ainsi significativement à la croissance économique de la ville.

Nguyên Chi Dung a réitéré l'engagement du Vietnam à renforcer le secteur privé, à en faire un moteur essentiel de la croissance économique nationale. Compte tenu de la solide confiance politique et de la coopération florissante entre les deux nations, il a appelé les dirigeants de la ZLE de Ninh Bo à partager leurs points de vue sur les politiques, les modèles et les expériences en matière de développement de zones de libre-échange et de soutien à la croissance du secteur privé.

Lors de son séjour en Chine, la délégation vietnamienne a également rencontré la Commission provinciale du développement et de la réforme du Zhejiang et la Fédération de l'industrie et du commerce du Zhejiang. Elle a également visité les groupes Alibaba et Dahua. Les partenaires chinois ont salué l'engagement du Vietnam envers les investisseurs étrangers, notamment chinois, et se sont engagés à continuer de contribuer aux relations bilatérales, notamment en matière de coopération dans le commerce, les sciences et les technologies.

VNA/CVN