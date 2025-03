Resserrer les relations bilatérales entre le Vietnam et le Cambodge

L'ambassadeur du Vietnam, Nguyên Minh Vu, a rendu une visite de courtoisie, le 18 mars à Phnom Penh, à Samdech Heng Samrin, président honoraire du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président honoraire du Conseil consultatif suprême du roi du Cambodge.

Samdech Heng Samrin a hautement apprécié le développement du Vietnam et a exprimé l'espoir que l'ambassadeur Nguyên Minh Vu continuera à promouvoir les relations bilatérales vers de nouveaux sommets.

Photo : VNA/CVN

Le diplomate a apprécié les constructions du dirigeant cambodgien au renforcement des relations de coopération entre les deux Partis, les deux organes législatifs et les deux Fronts de la Patrie. Il a félicité le Cambodge pour son fort développement dans tous les domaines, affirmant le rôle de leader du PPC et de Samdech Heng Samrin, personnellement, dans ces succès.

Il s’est s'engage à promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines, en particulier la politique, la défense et la sécurité, l'économie et les échanges entre les deux peuples.

Le même après-midi, l'ambassadeur Nguyên Minh Vu est allé saluer le général Tea Seiha, membre du Comité permanent du PPC, vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Cambodge.

Il a hautement apprécié la coopération efficace en matière de défense, le pilier dans les relations entre les deux pays. Il a remercié la partie cambodgienne d'avoir toujours créé des conditions favorables à la recherche, à la rassemblement et au rapatriement des restes des soldats volontaires et des experts vietnamiens décédés au Cambodge.

Le diplomate a partagé quelques orientations de travail pour les temps à venir, notamment la promotion de plans de coopération spécifiques dans divers domaines entre les ministères et les branches des deux pays ; le renforcement de la coopération entre les ministères de la Défense des deux pays en échangeant des délégations à tous les niveaux, en formant des ressources humaines et en mettant en œuvre le Protocole de coopération en matière de défense pour la période 2025-2029 et le Plan de coopération 2025 entre les deux parties ; la promotion de l’achèvement des travaux de construction des infrastructures au poste frontière de Tan Nam (province de Tay Ninh).

Tea Seiha s'est réjouie du développement rapide du Vietnam et a remercié le pays pour son soutien à la formation des ressources humaines du ministère cambodgien de la Défense. Il a exprimé son soutien aux deux parties pour fixer le point de connexion entre les autoroutes Hô Chi Minh-Ville - Môc Bài et Bavet - Phnom Penh. Il a informé du plan du Cambodge de construire l'autoroute Bavet - Kampong Thom pour promouvoir le tourisme et les échanges entre les deux pays.

Le dirigeant cambodgien a souligné que les relations de coopération entre les deux pays se développeraient toujours et que les problèmes seraient conjointement résolus pour le développement commun du Vietnam et du Cambodge.

Auparavant, du 10 au 17 mars, l'ambassadeur Nguyên Minh Vu est allé saluer les vice-présidents du PPC, membres du Conseil consultatif suprême du roi du Cambodge : Samdech Say Chhum, chef du Comité permanent du PPC, ancien président du Sénat cambodgien ; Samdech Sar Kheng, ancien vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur du Cambodge ; Samdech Tea Banh, ancien vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Cambodge.

