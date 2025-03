Le président de l’Assemblée nationale en visite à Tuyên Quang

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, en visite ce mardi 18 mars auprès de la permanence du Comité provincial du Parti de Tuyên Quang, a exhorté la province à se concentrer sur l’aménagement territorial et la planification socio-économique afin d’attirer les investisseurs.

>> Le président de l'Assemblée nationale rencontre des députés de la province de Soc Trang

>> Trân Thanh Mân loue le gouvernement pour la rationalisation de l’appareil de l’État

Photo : VNA/CVN

Le président Trân Thanh Mân a également appelé la province à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre les résolutions émises par le Parti, l’AN et le gouvernement, ainsi qu’à rechercher et proposer l’élaboration d’une résolution spécifique pour favoriser un développement accru de Tuyên Quang.

Le plus haut législateur a souligné l’importance d’améliorer les conditions de vie matérielles et spirituelles de la population, en particulier dans les zones de minorités ethniques. Il a insisté sur la nécessité de construire des habitations solides, d’éliminer les logements précaires et délabrés, et de renforcer la politique sur les logements sociaux.

Par ailleurs, il a demandé à la province de consolider la défense et la sécurité nationales, en restant vigilante pour éviter toute ingérence de forces hostiles cherchant à saper l’union nationale.

Il a également mis l’accent sur le travail politique et idéologique auprès des cadres, des membres du Parti et du peuple, dans le contexte de la fusion et de la consolidation imminentes de certaines unités administratives de niveau provincial et de l’élimination du niveau district. Cette réforme vise à rationaliser l’appareil politique de manière efficace.

Le président de l’Assemblée nationale a exhorté Tuyên Quang à moderniser, restaurer, embellir et préserver le site historique national spécial de Tân Trào. Situé dans une petite vallée du district de Son Duong, et niché entre montagne et jungle, ce site joua un rôle important dans la Révolution d’Août 1945, servant de base révolutionnaire.

En 2024, Tuyên Quang a enregistré des avancées significatives. Le taux de croissance a atteint 9,04%, classant la province au 12ᵉ rang parmi les 63 provinces et grandes villes du pays. Les recettes budgétaires ont dépassé 4.000 milliards de dôngs et le taux de pauvreté a été ramené à 10,2%.

Le président de l’Assemblée nationale s’est rendu sur le site historique de la baraque Nà Nưa, où le Président Hô Chi Minh vécut et travailla de fin mai au 22 août 1945.

Il a également déposé de l’encens à la maison communale de Tân Trào, lieu où se tint le Congrès national du peuple ayant décidé de la Révolution d’Août 1945, ainsi qu’au site de la Commission permanente de l’Assemblée nationale, situé dans la commune de Trung Yên, district de Son Duong.

VNA/CVN