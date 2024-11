Entretien entre le vice-Premier ministre Lê Thanh Long et son homologue chinois Ding Xuexiang

>> Coopération Vietnam - Chine dans l’aviation et l’agriculture

>> Vietnam - Chine : promotion du partenariat de coopération stratégique intégral

>> Vietnam - Chine : les gardes-frontières diffusent les réglementations juridiques

Photo : VNA/CVN

Li Shulei, membre du Politburo du Comité central du PCC et chef du Département de l'information du Comité central du PCC, était également présent.

Lors de leur entretien, les deux vice-Premiers ministres ont hautement apprécié la bonne dynamique de développement et les progrès substantiels dans les relations amicales et la coopération mutuellement bénéfique entre le Vietnam et la Chine, notamment les échanges et contacts à tous les niveaux, ainsi que la coopération économique et commerciale avec 168,5 milliards d'USD d’échanges bilatéraux au cours des 10 premiers mois de 2024, soit une augmentation de 21,1% par rapport à la même période en 2023.

Le vice-Premier ministre Le Thanh Long a affirmé que le développement des relations avec la Chine était une politique cohérente, une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue de la politique étrangère du Vietnam.

Le Vietnam est prêt à travailler avec la Chine pour mettre en œuvre efficacement les perceptions communes de haut niveau et s'efforcer de faire entrer les relations bilatérales dans une nouvelle étape de développement, devenant de plus en plus efficaces et substantielles, a-t-il déclaré, avant d’affirmer que le Vietnam soutenait et participait activement aux activités multilatérales organisées par la Chine.

Ding Xuexiang a affirmé que la Chine considérait toujours les relations avec le Vietnam comme une orientation prioritaire dans sa politique diplomatique de voisinage, soutenait le Vietnam dans le maintien de son autonomie stratégique, et était prête à travailler avec le Vietnam pour approfondir le partenariat de coopération stratégique global et la Communauté d’avenir partagé de portée stratégique Vietnam - Chine.

Promouvoir les contacts à tous les niveaux

Concernant les orientations de coopération futures, les deux parties ont convenu de promouvoir les contacts à tous les niveaux sous diverses formes, de bien organiser la 16e réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam - Chine, d’améliorer l'efficacité et approfondir la coopération substantielle dans tous les domaines, de renforcer les échanges entre les peuples et consolider la base sociale solide des relations entre les deux pays, de bien organiser l’ "Année des échanges humanistes Vietnam - Chine" et les activités marquant le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques.

Lê Thanh Long a proposé que les deux parties renforcent leurs liens dans les stratégies de développement, espérant que la Chine soutiendrait le Vietnam en termes de prêts préférentiels, de transfert de technologies et de formation de ressources humaines, et collaborerait dans la consultation et la construction de trois chemins de fer à écartement standard reliant avec la Chine.

Souhaitant promouvoir la construction pilote de portes frontalières intelligentes, il a également proposé à la Chine de continuer d'augmenter ses importations de produits vietnamiens, de créer des conditions favorables à la création rapide de bureaux de promotion du commerce du Vietnam dans certaines localités chinoises, et de collaborer pour une bonne gestion des frontières terrestres et pour contrôler et résoudre efficacement les désaccords en mer.

Appréciant et approuvant les propositions de coopération de son homologue vietnamien, le vice-Premier ministre chinois a affirmé que la Chine était prête à ouvrir davantage son marché aux produits vietnamiens de haute qualité. Il a également déclaré que la Chine était prête à créer des conditions permettant au Vietnam d'établir davantage de bureaux de promotion du commerce sur son sol. Il a exprimé son accord pour renforcer la connectivité en matière d’infrastructures de transport, la priorité étant donnée à la promotion de la coopération dans la construction de trois lignes ferroviaires, ainsi que pour renforcer la coopération dans des domaines émergents tels que l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les nouvelles énergies, et travailler ensemble pour maintenir les chaînes d’approvisionnement et de production stables dans la région. Il a convenu que les deux parties devaient contrôler et traiter de manière satisfaisante les questions maritimes, renforcer la coopération et créer des conditions permettant aux deux parties de résoudre leurs désaccords.

VNA/CVN