Un livre sur les 50 ans des relations Vietnam - Japon publié

Photo : VNA/CVN

Le livre comprend 5 chapitres : les bases des relations Vietnam - Japon ; l’établissement des relations diplomatiques et ses hauts et ses bas (1973 - 1991) ; les relations Vietnam - Japon en élan (1992 - 2001) ; le fort développement des relations Vietnam - Japon (2002 - 2023) ; le bilan des 50 ans des relations bilatérales et ses perspectives.

S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-président de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, le Dr.Dang Xuân Thanh, a affirmé que le livre résumait non seulement le parcours de coopération entre les deux pays, mais constituait également un document scientifique précieux, aidant les chercheurs, les étudiants et les personnes intéressées à avoir une vue générale sur cette relation stratégique globale dans les domaines de la politique, de l'économie, de la culture et de l'éducation.

Photo : VNA/CVN

Avec le soutien de la JICA et les contributions de nombreux experts de l'Académie des sciences sociales du Vietnam et des universités, le livre est le fruit d'un processus de recherche sérieux et constitue un document de référence important dans l'étude des relations Vietnam - Japon, a-t-il estimé.

Présent à la cérémonie, l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, a souligné qu'en 2023, les relations entre le Japon et le Vietnam étaient élevées au niveau du partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde. Pour continuer à promouvoir les relations entre le Japon et le Vietnam à l’avenir, les leçons tirées des 50 ans d’histoire consignées dans ce livre deviendront une boussole importante, a-t-il estimé.

VNA/CVN