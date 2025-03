Le Premier ministre préside une réunion du gouvernement sur la préparation de lois

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé l'application des technologies dans le processus de préparation de lois, afin d'assurer rapidité, qualité et efficacité, contribuant ainsi à libérer toutes les forces productives, à savoir les moyens de production, les ressources humaines, ainsi que les traditions historiques et culturelles.

Lors de la réunion thématique du gouvernement sur la préparation de lois, tenue ce mercredi matin 19 mars à Hanoï, il a également insisté sur la nécessité de mobiliser toutes les ressources pour le développement socio-économique du pays.

Investir dans le perfectionnement et l’élaboration des lois, c’est investir dans le développement. Un bon travail dans ce domaine créera des opportunités de développement, a déclaré le Premier ministre.

Il a appelé les ministres, les chefs des agences de niveau ministériel et des organismes gouvernementaux à consacrer du temps, des efforts et de l’intelligence à la préparation de lois.

Plusieurs projets de lois au menu

La réunion a permis de discuter de plusieurs projets de lois concernant différents sujets dont l’énergie atomique, l'approvisionnement en eau et le drainage, la gestion et le développement urbains, les sciences, les technologies et l'innovation, l'efficacité énergétique et la conservation de l'énergie, ainsi que la proposition d’élaboration d’une loi modifiée sur les entreprises.

Selon Pham Minh Chinh, le complément et la modification des réglementations juridiques doivent garantir six points de clarté : les contenus supprimés ; les contenus modifiés et perfectionnés ; les contenus ajoutés ; les contenus réduits et simplifiés en matière de procédures administratives ; les contenus relatifs à la décentralisation et à la délégation de pouvoirs ; ainsi que les questions faisant l’objet de divergences d’opinions et celles nécessitant un rapport à la permanence du gouvernement, au gouvernement et au Premier ministre pour examen et orientation.

Le Premier ministre a également exigé que la préparation de textes garantisse le principe d’institutionnalisation des orientations, des lignes directrices et des politiques du Parti et de l’État, et que les documents soient rédigés de manière concise, claire, facile à comprendre, à appliquer, à mettre en œuvre, à évaluer, à vérifier et à contrôler.

