Le Vietnam est placé en position prioritaire dans la politique étrangère de voisinage de Chine

Lors de la rencontre, les deux parties ont apprécié les développements positifs dans les relations entre les deux Partis et les deux pays ces derniers temps. Les deux parties ont connu de nombreux résultats substantiels et variés dans divers domaines.

L'ambassadeur Pham Thanh Binh a félicité la Chine pour l'organisation réussie de la troisième session de la 14e Assemblée populaire nationale et du 14e Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois.

Pham Thanh Binh a affirmé que le Parti et l'État du Vietnam attachaient toujours de l'importance à la consolidation et au renforcement des relations d’amitié et de coopération avec le Parti, l'État et le peuple chinois ; considérait le développement des relations avec la Chine comme une première priorité et un choix stratégique dans sa politique étrangère.

L'ambassadeur a apprécié la coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l'Assemblée populaire nationale chinoise, qui s'est continuellement consolidée et développée en profondeur au cours des dernières années. Il a émis son espoir que dans les temps à venir, les deux parties continueront à accroître les échanges et les contacts de haut niveau pour renforcer davantage la confiance politique, consolider une base sociale plus solide et surtout mettre en œuvre efficacement l'accord de coopération entre les deux organes législatifs.

De son côté, Fu Ziying a affirmé que la Chine plaçait toujours le Vietnam en position prioritaire dans sa politique étrangère de voisinage. Il s’est déclaré convaincu que le Vietnam continuerait à faire des avancées importantes dans le développement national.

Le Comité des Affaires étrangères de l'Assemblée populaire nationale chinois est prête à coordonner avec l'ambassade du Vietnam en Chine et les agences compétentes du Vietnam pour promouvoir la coopération législative, apportant des avantages pratiques à deux peuples.

