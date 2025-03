Gouvernance publique : expériences nordiques et vietnamiennes en discussion à Hanoï

À l'occasion de la Journée nordique (23 mars), l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, en collaboration avec les pays nordiques (Suède, Finlande, Danemark et Norvège), a organisé, mardi 18 mars, le 8ᵉ séminaire annuel sous le thème "Promouvoir le leadership dans l'administration publique : gouvernance efficace, innovation et transformation numérique - Expériences nordiques et vietnamiennes".

Le séminaire vise à partager des expériences et des pratiques afin de favoriser des systèmes de gouvernance transparents et efficaces, adaptés aux besoins des entreprises et des citoyens, tout en stimulant la croissance économique et le développement social rapide et durable.

Le Vietnam traverse une phase clé de son développement et s’est fixé pour objectif de devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045. Pour y parvenir, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a souligné l'urgence d'une réforme administrative globale, notamment en éliminant les chevauchements de compétences entre agences, en renforçant la capacité de leadership et en accélérant la transformation numérique dans le secteur public. Ces innovations permettront à l'administration vietnamienne de mieux répondre aux attentes des citoyens, renforçant ainsi la confiance et la responsabilité dans la gouvernance de l'État. La Résolution 57-NQ/TW du Bureau politique met d’ailleurs un accent particulier sur le rôle crucial de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique comme moteurs du développement national dans cette nouvelle ère.

Soulignant l'importance du partenariat entre le Vietnam et les pays nordiques, le directeur adjoint de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, le professeur Duong Trung Y, a affirmé : "L'expérience du modèle nordique en matière de leadership national et de gouvernance axée sur l'innovation, la transformation numérique et l'efficacité administrative pour un développement social durable est très précieuse pour le Vietnam dans le contexte actuel, en particulier pour la mise en œuvre de la Résolution 57 du Bureau politique".

Les nations nordiques sont depuis longtemps reconnues à l’échelle internationale pour leurs systèmes de gouvernance hautement efficaces et adaptables, offrant ainsi des références précieuses en matière d'innovation, de transparence et de consolidation de la confiance publique. Le système décentralisé de la Suède, en particulier, constitue un modèle d'inclusivité et d'innovation, avec un fort accent mis sur la transformation numérique et la coopération interinstitutionnelle.

Échange de connaissances

L'ambassadeur de Suède, Johan Ndisi, a expliqué : "Notre modèle décentralisé, associé à un engagement en faveur de la transformation numérique, de l'égalité des sexes et de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, illustre comment un leadership fondé sur la collaboration et l'adaptabilité peut entraîner des changements profonds. Partager ces leçons nous permet à tous de renforcer l'administration publique à l'échelle mondiale dans le cadre de nos efforts collectifs".

Depuis des années, le Danemark figure systématiquement parmi les pays ayant le gouvernement numérique le plus performant au monde. Son expérience démontre comment la transformation numérique peut autonomiser les communautés, améliorer l'efficacité des services publics, renforcer la confiance dans les institutions et accroître la participation civique. Les outils numériques facilitent également le partage des données et la prise de décisions éclairées, permettant ainsi au gouvernement de relever les défis sociétaux de manière plus efficace et de promouvoir un développement durable. "Dans un monde en évolution rapide, une gouvernance efficace repose sur l'adaptabilité, l'innovation et la confiance, a déclaré l'ambassadeur du Danemark, Nicolai Prytz. La tradition nordique de collaboration et de partage des connaissances souligne que ces éléments prospèrent lorsque les gouvernements apprennent les uns des autres".

La Finlande est à l'avant-garde en matière de transparence, de crédibilité et d'innovation, ce qui lui a permis de développer des systèmes de gouvernance résilients et centrés sur les citoyens. "L'un des piliers fondamentaux de la gouvernance finlandaise est la confiance profonde que nos citoyens accordent à leurs institutions", a souligné l'ambassadeur finlandais, Keijo Norvanto.

En ce qui concerne la Norvège, son modèle de gouvernance repose sur un équilibre entre l'autorité centrale et locale, tout en encourageant la participation du public afin de concevoir des systèmes plus inclusifs et réactifs. "Une bonne gouvernance repose sur la confiance, la transparence et l'inclusion, a expliqué l'ambassadrice de Norvège, Hilde Solbakken. Nous avons constaté la valeur de l'implication des citoyens dans la création de systèmes de gouvernance plus efficaces et plus réactifs. En partageant nos idées et nos expériences, nous pouvons collectivement progresser vers des administrations publiques plus responsables".

Depuis 2018, les ambassades des pays nordiques au Vietnam collaborent avec l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh pour organiser des colloques sur ces thématiques dans le cadre de la Journée nordique, célébrant le traité fondamental de coopération nordique signé le 23 mars 1962. Cette initiative vise à renforcer l'échange de connaissances et d’expériences académiques entre le Vietnam et ces nations.

