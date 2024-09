Hô Chi Minh-Ville

Ouverture de l'exposition universelle du Zhejiang et du salon du sport du Vietnam

Photo : VNA/CVN

L'exposition universelle du Zhejiang 2024 est une plate-forme importante pour la province chinoise du Zhejiang et le Vietnam pour renforcer les échanges et la coopération à l'avenir. Il s'agit de l'une des plus anciennes et des plus grandes foires d'exportation organisées indépendamment par la province du Zhejiang en coordination avec des partenaires de la région de l'ASEAN.

Nguyên Van Nga, chef du bureau du ministère de l'Industrie et du Commerce dans la région du Sud, a déclaré que le Zhejiang a enregistré un développement complet et a joué un rôle important dans l'économie chinoise, tandis que le Vietnam est l'une des principales économies d'Asie du Sud-Est avec un potentiel de croissance spectaculaire au cours du processus d'intégration économique mondiale ces dernières années.

Par conséquent, la complémentarité entre les structures économiques du Zhejiang et du Vietnam offre de nombreuses opportunités de coopération, en particulier pour les deux communautés d'affaires, a-t-elle déclaré.

L'expo Zhejiang 2024 a attiré plus de 300 entreprises de 12 pays et territoires avec 500 stands présentant des textiles et des biens de consommation, des produits métalliques, des deux-roues et des accessoires, des sports et des loisirs de plein air.

Par ailleurs, le Vietnam Sport Show 2024 est un événement important pour promouvoir le développement de l'industrie du sport au Vietnam et dans toute la région Asie-Pacifique. Il présente les dernières tendances innovantes dans les équipements de sport et de loisirs de plein air, la technologie du fitness, la santé et plusieurs autres domaines.

Le Vietnam Sport Show 2024 a réuni plus de 300 entreprises internationales réputées pour leur technologie de pointe, leur conception et leur capacité de production, avec 400 stands présentant la mode sportive, les sports et divertissements de plein air, le fitness et les soins de santé, les infrastructures et les produits sportifs en général.

Pham Cuong, président de l'Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMOBA), a déclaré que les visiteurs des événements auront l'occasion d'explorer de nombreux produits et équipements pour les sports émergents au Vietnam tels que le pickle ball et le paddle - deux sports qui sont devenus populaires ces dernières années avec une communauté croissante de passionnés et attirant beaucoup d'attention du public.

VNA/CVN