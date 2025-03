Approbation du projet de rapport d'inspection du Comité du Parti des organes du ressort central

Trân Van Ron, membre du Comité central du Parti et vice-président permanent de la Commission centrale du contrôle du Parti, a présenté le projet de rapport d'inspection. Les délégués ont débattu des points clés, souligné les réalisations et relevé les défis.

S’adressant à la réunion, le président Luong Cuong a salué la rapidité du nouveau Comité du Parti des organes du ressort central dans l’organisation de son système depuis sa création, conformément aux fonctions et tâches assignées par le Bureau politique. Il l’a également félicité pour les dispositions prises en matière de personnel, contribuant ainsi à la mise en place d'un système efficient et efficace.

Le président a souligné la préparation minutieuse de la mission d’inspection, soulignant la forte coordination entre celle-ci et le Comité du Parti des organes du ressort central. Le rapport d’inspection a présenté les résultats ainsi que les obstacles, et formulé des recommandations à l'intention du Bureau politique et du Secrétariat en matière d'élaboration des politiques et de direction.

À l'approche du XIVe Congrès national du Parti, le chef de l’État a exhorté le Comité du Parti des organes du ressort central à renforcer la responsabilité et l'exécution, en mettant l'accent sur l’édification du Parti, le maintien de l'efficacité du système. Il a demandé une attention accordée à la rationalisation de l'appareil, à la promotion de la transformation numérique et à la stimulation de la croissance économique pour parvenir à l'objectif de 8% du PIB pour cette année.

Le président a également insisté sur la nécessité d'une supervision continue des organisations et des membres du Parti, de procéder à des évaluations régulières. Il a appelé à reconnaître les contributions exceptionnelles tout en remédiant aux éventuelles lacunes lors de la mise en œuvre des tâches.

Il a conclu en affirmant que la mission d'inspection intégrerait les commentaires pertinents dans le rapport final avant de le soumettre à la Commission centrale du contrôle du Parti pour examen et présentation ultérieure au Bureau politique.

