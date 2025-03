La direction du Parti, facteur décisif de la grande Victoire du Printemps 1975

La Maison d'édition nationale Su Thât (Vérité), en collaboration avec l'Académie de Politique et de Garde-côtes du Vietnam, a organisé mardi matin 18 mars un atelier scientifique intitulé "Facteurs politiques et spirituels - Source de la grande Victoire du Printemps 1975".

Cet événement s'inscrit dans le cadre des activités marquant le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975).

Lors de l'atelier, les participants ont passé en revue l'offensive générale et l'insurrection du printemps 1975, dont l'apogée fut la campagne historique Hô Chi Minh (du 26 au 30 avril 1975) sous la direction du Parti, qui mit fin à 30 ans de guerre acharnée contre l’impérialisme et fit entrer le pays dans l’ère de l’indépendance et du socialisme.

Ils ont axé leurs discussions sur la clarification de l'importance de la force politique et spirituelle et sur l'analyse de la signification et du rôle de la grande Victoire du Printemps 1975 pour le Vietnam, ainsi que sur les perspectives de cet événement d'importance internationale et historique.

Ils ont souligné les contributions des différentes forces, du Parti, du gouvernement et des populations des régions Nord et Sud lors de l'offensive générale et de l’insurrection du printemps 1975, tout en analysant les perspectives clés des dirigeants, les décisions stratégiques et les batailles décisives tenues lors de cet événement historique.

Les participants ont également évalué les enseignements et les valeurs théoriques et pratiques visant à promouvoir les facteurs politiques et spirituels dans la cause de la construction et de la défense nationales, ainsi que dans la construction de l'armée et de la défense populaire dans la nouvelle ère de la nation.

