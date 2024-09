Bientôt l'exposition commerciale internationale du Zhejiang 2024

L'exposition commerciale internationale du Zhejiang et la Foire des produits d’exportation du Zhejiang (Chine) 2024 - Zhejiang Expo 2024, débuteront le 26 septembre au Centre des expositions et des conférences de Saïgon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : CT/CVN

Zhejiang Expo 2024 se déroulera parallèlement aux salons Vietnam Sport Show 2024 et Vietnam Cycle Expo 2024. Ces événements réuniront plus de 300 entreprises venues de 12 pays et territoires, avec 500 stands couvrant une superficie totale de 9.000 m2.

Il s’agira d’une opportunité permettant aux entreprises vietnamiennes de se renseigner sur des sociétés et produits du Zhejiang, notamment ceux dans les secteurs du textile-habillement, des articles de consommation, des accessoires et produits sportifs…

Organisée pour la première fois en 2011, Zhejiang Expo est une base importante pour cette province chinoise et le Vietnam de renforcer leurs échanges et leurs coopérations.

VNA/CVN