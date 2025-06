Un livre photo célèbre un siècle de presse révolutionnaire vietnamienne

Photo : Minh Quyêt/VNA/CVN

Publié par la Maison d’édition de l’Agence Vietnamienne d'Information (VNA), cet ouvrage présente des articles concis, plus de 1.000 photographies et documents rares soigneusement sélectionnés dans les archives nationales. Chaque image a été rigoureusement vérifiée pour en vérifier l’authenticité, notamment son origine, sa date, son sujet, son contexte et son message.

Photo : Minh Quyêt/VNA/CVN

Imprimé en couleur et bilingue (vietnamien-anglais), ce livre relié de 372 pages au format 23 x 25 cm est divisé en six sections thématiques.

L’ouvrage retrace l’évolution et le développement de la presse révolutionnaire vietnamienne, ainsi que les étapes clés du Parti communiste du Vietnam et, plus largement, du parcours révolutionnaire du pays. Il met en lumière les tournants historiques, les réalisations et les sacrifices silencieux de générations des journalistes révolutionnaires.

À travers les différentes périodes, la presse révolutionnaire vietnamienne a non seulement rempli sa mission de reportage pertinent et vivant, mais a également joué un rôle essentiel dans l’éducation idéologique, la formation de l’opinion publique, la lutte contre la désinformation et la sensibilisation politique de la population.

Photo : Minh Quyêt/VNA/CVN

Ce livre photo est un hommage profond aux générations des journalistes révolutionnaires vietnamiens, documentant leur parcours inlassable fait de difficultés, de résilience, de créativité et de dévouement.

Au-delà de sa valeur historique, il constitue un témoignage convaincant de l’intégrité, de la responsabilité et du dévouement des journalistes vietnamiens envers leur pays et leur peuple, honorant leurs contributions vitales à l’édification et à la défense de la Patrie.

VNA/CVN