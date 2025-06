Renforcement de la compréhension mutuelle et des échanges culturels entre le Vietnam et l'Australie

L'ambassade du Vietnam en Australie a organisé le 15 juin à Canberra une projection de film et une exposition de photos en vue de présenter la beauté de la nature, les habitants et les réalisations du Vietnam en matière de développement au public international et plus particulièrement australien. Ces événements ont attiré de nombreux participants et laissé une profonde impression sur la beauté du Vietnam.

Le film vietnamien "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" (Je vois les fleurs jaunes sur les herbes vertes) a plongé les spectateurs dans les paysages poétiques et la vie quotidienne de la population vietnamienne des années 1980.

Parallèlement, l'exposition a présenté des dizaines d'œuvres d'art, dépeignant de manière authentique et vivante les paysages et le peuple vietnamiens, de vastes rizières et rues anciennes aux ouvrages architecturaux modernes et aux moments émouvants de la vie quotidienne.

En outre, les participants ont eu l'occasion de découvrir et de déguster plusieurs produits vietnamiens déjà disponibles dans des grandes chaînes de supermarchés en Australie tels que le jacquier séché, les noix de cajou, le jus de goyave et le café. Un bon nombre de participants ont exprimé leur admiration pour la beauté du Vietnam et leur souhait d'en apprendre davantage sur le pays et sa population.

La projection de film et l'exposition de photos ont non seulement contribué à renforcer la compréhension et les échanges culturels entre le Vietnam et l'Australie, mais également s'inscrivent dans les efforts de l'ambassade du Vietnam pour promouvoir l'image du pays à l'étranger.

