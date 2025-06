Hô Chi Minh-Ville cultive les liens entre les peuples avec des activités culturelles

L’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) a organisé dimanche 15 juin l’"Échange d’amitié 2025", visant à promouvoir la compréhension mutuelle et la coopération culturelle entre les habitants et la communauté internationale vivant, travaillant et étudiant dans la ville.

>> Plus de 100 jeunes de Hô Chi Minh-Ville en mission de volontariat au Laos

>> Approbation du projet de révision du plan d’urbanisme de HCM-Ville

Photo : VNA/CVN

L’événement a réuni des représentants de consulats étrangers, d’associations professionnelles internationales, d’associations d’amitié locales et de troupes artistiques vietnamiennes et étrangères.

Dans son discours d’ouverture, le vice-président et secrétaire général de l’HUFO, Hô Xuân Lâm, a souligné l’importance croissante de la diplomatie populaire dans le contexte de la mondialisation, soulignant que les échanges culturels et artistiques jouent un rôle essentiel dans le renforcement de la compréhension mutuelle et de l’amitié entre les nations.

Photo : VNA/CVN

Le programme comprenait plus de 20 spectacles traditionnels et contemporains d’artistes venus du Vietnam, de Cuba, d’Inde, du Laos, du Canada, de Russie, de la République de Corée, d’Allemagne, d’Indonésie, du Cambodge et d’autres pays. Il a également mis en lumière les identités culturelles des pays tels que la France, la Hongrie, les Pays-Bas, la Thaïlande, la Malaisie, le Panama et la Biélorussie.

Cet événement a constitué une démonstration vibrante de solidarité, promouvant la paix, la coopération et le développement par le dialogue culturel, et réaffirmant le rôle de Hô Chi Minh-Ville comme pôle dynamique de diplomatie culturelle et d’amitié internationale.

VNA/CVN