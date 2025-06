Plus de 1.000 pratiquants célèbrent la Journée internationale du yoga 2025 à Hanoi

Plus de 1.000 professeurs, pratiquants et passionnés de yoga se sont réunis dimanche 15 juin au parc de Yên So, à Hanoï pour un festival dynamique célébrant la Journée internationale du yoga 2025.

Photo : QDND/CVN

L’événement, organisé par la Fédération de yoga de Hanoï, a accueilli des participants de clubs de yoga de Hanoï et d’autres provinces. Des représentants de l’ambassade d’Inde au Vietnam, ainsi que des responsables de plusieurs ministères et autorités de Hanoi, étaient également présents.

Le festival de cette année, sur le thème "Le yoga pour la paix et la santé communautaire", était une activité phare de la Journée internationale du yoga (21 juin).

Le programme proposait un large éventail d’activités, dont une performance de yoga collective à grande échelle, des démonstrations artistiques de yoga, des échanges entre instructeurs et élèves et des séances publiques promouvant des pratiques saines.

L’un des moments forts du festival a été la création de la carte du Vietnam par plus de 1.000 pratiquants de yoga, symbole d’unité, de discipline et de paix. "Ce festival est l’occasion d’exprimer l’amour du pays, la paix et de répandre la compassion entre les gens grâce au yoga", a déclaré Lê Duc Chuong, président de la Fédération de yoga de Hanoi.

Plus de 4.300 clubs de yoga au Vietnam

De nombreux nouveaux participants ont exprimé une profonde émotion en rejoignant la pratique collective en plein air. "Pratiquant du yoga depuis longtemps, j’étais très heureuse et enthousiaste de participer à l’événement d’aujourd’hui. C’est aussi une excellente occasion pour la communauté yogique de Hanoï de se rapprocher", a déclaré Trinh Mai Phuong, une étudiante de yoga de Hanoï.

Le yoga est une ancienne pratique physique, mentale et spirituelle qui trouve son origine en Inde.

Mais le yoga est bien plus qu’une activité physique. Selon l’un des plus célèbres maîtres de pratique, B.K.S. Iyengar, "Le yoga cultive les moyens de maintenir une attitude équilibrée dans la vie de tous les jours, et développe la capacité à être performant dans nos actions".

La Journée internationale du yoga est une célébration mondiale dédiée à la pratique ancestrale du yoga, qui promeut ses bienfaits physiques, mentaux et spirituels. L’initiative a été officiellement déclarée par l’Assemblée générale des Nations unies le 11 décembre 2014, suite à une proposition du Premier ministre indien Narendra Modi.

La première Journée internationale du yoga a été célébrée le 21 juin 2015. Le yoga moderne a été introduit au Vietnam il y a plusieurs décennies, et le nombre de ses pratiquants augmente considérablement d’année en année. Selon la Fédération vietnamienne de yoga, on compte aujourd’hui plus de 4.300 clubs de yoga, comptant plus de 550.000 membres réguliers et des millions de pratiquants occasionnels.

VNA/CVN