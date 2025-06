Musée de la presse vietnamienne

Mémoire vivante du journalisme et miroir de l’histoire nationale

Plus qu’un simple musée, le Musée de la presse vietnamienne s’impose aussi comme une institution culturelle qui rappelle le rôle majeur des médias dans la marche révolutionnaire et le développement du pays. Incontournable pour quiconque souhaite saisir l’histoire vietnamienne à travers le prisme de l’information.

Installé aux premier et deuxième étages du siège de l’Association des journalistes vietnamiens, rue Duong Dinh Nghê (arrondissement de Câu Giây, à Hanoï), le musée couvre 1.500 m². Les espaces d’exposition présentent de nombreux documents et objets rares, témoins incontournables de l’évolution de la presse vietnamienne.

Plus de 35.000 pièces y sont présentées de manière immersive, comme un film qui remonte le temps depuis la naissance du Gia Dinh Bao en 1865 – premier journal vietnamien – jusqu’à la presse contemporaine. Au premier étage, les visiteurs sont captivés par la "galerie du diamant de la presse" exposant les tout premiers titres, témoins des bouleversements majeurs du pays et du monde. Le parcours se décline ensuite en quatre séquences historiques : 1865-1925, 1925-1945, 1945-1954 et 1954-1975. Chacune restitue les combats héroïques et les sacrifices des journalistes révolutionnaires qui se sont toujours engagés pour la vérité et la patrie.

Sous la domination coloniale, la presse vietnamienne, d’outil de diffusion culturelle, s’est muée en arme idéologique au service de la révolution. Des titres tels que Thanh niên, Cứu quốc ou Giải phóng ont enflammé des millions de cœurs patriotes et forgé une génération de journalistes-combattants.

Plus qu’un simple conservatoire, le musée raconte aussi des histoires poignantes venues du front. Parmi les pièces frappantes figure un hamac criblé d’une balle, preuve tangible des dangers affrontés par les reporters de guerre. Photographies, bandes sonores et témoignages reconstituent non seulement l’histoire du journalisme, mais glorifient également le courage et la persévérance de ceux qui ont écrit sous le feu.

Le deuxième étage, consacré à la période post-1975, illustre la modernisation fulgurante avec l’émergence des quotidiens en ligne, de la presse photographique et des plateformes multimédias. Cette évolution traduit l’esprit d’innovation permanente d’une presse qui accompagne – et parfois précède – les mutations économiques et sociales du Vietnam.

Chaque objet ou cliché rappelle : le journalisme n’est pas qu’un métier d’information, c’est une mission qui façonne les esprits et stimule le progrès.

Un espace connecté entre générations - pont entre passé et présent

Alliant patrimoine et technologies interactives - outils de recherche numérique et documentaires soigneusement montés -, le musée se veut aussi un « second amphithéâtre » pour des dizaines de milliers d’étudiants et de jeunes journalistes. C’est là où l’on découvre des héritages vivants nourrissant passion et responsabilité sociale.

Le musée sert aussi de forum professionnel : tables rondes "Journalistes nonagénaires", "Femmes et presse", expositions thématiques… Autant d’occasions où la jeune génération écoute ses aînés raconter l’exercice du métier sous les bombes et puise l’inspiration pour écrire la suite de l’histoire de la presse à l’ère numérique.Parmi les visiteurs, nombreux sont ceux qui découvrent pour la première fois la profondeur historique du journalisme vietnamien.

Nguyên Van Tung, retraité de l'arrondissement de Hai Ba Trung, à Hanoi, confie : "Le musée m’a permis de mieux comprendre non seulement l’histoire de la presse, mais aussi celle de mon pays et de mon peuple. J’ai été profondément ému. La presse a apporté une contribution immense et méritée à la libération nationale, à la construction et au développement du Vietnam".

"C’est un lieu d’éducation essentiel : il rappelle aux jeunes générations les sacrifices de ceux qui ont écrit sous les bombes tout en gardant la plume affûtée et le cœur pur".

Ce sentiment est également partagé par les jeunes visiteurs, notamment ceux qui se lanceront dans une carrière journalistique.

Vu Lê Phuong Linh, étudiante à l’Académie de journalisme et de communication du Vietnam, partage : "Mon rêve est de devenir journaliste. La visite au musée me permet de mieux comprendre l’histoire de la presse révolutionnaire du Vietnam et de renforcer ma passion et mon amour pour le journalisme. Je veux pouvoir apporter ma contribution au développement de la presse nationale, comme l’ont fait les générations précédentes".

Des visiteurs étrangers

Le Musée de la presse vietnamienne attire non seulement l’attention des visiteurs vietnamiens, mais également des étrangers.

Après avoir visité le musée, l’artiste George Burchett, fils du célèbre journaliste australien Wilfred Burchett (1911 – 1983), a affirmé que le Musée de la presse vietnamienne a réussi à mettre en valeur la lutte héroïque du peuple vietnamien pour l’indépendance, la réunification et la liberté nationale à travers les contributions précieuses et les sacrifices silencieux des journalistes révolutionnaires vietnamiens.

"C’est un musée unique consacré à l’histoire de la presse vietnamienne, avec des récits racontés de manière vivante et captivante. Je suis très fier des contributions de mon père, le journaliste australien Wilfred Burchett, à la lutte vaillante du peuple vietnamien", a écrit George Burchett dans le Livre d’or du musée.

Ces dernières années, de nombreux journalistes étrangers et organisations internationales ont fait don au musée de documents et d’objets précieux liés au développement de la presse vietnamienne. Parmi ceux-ci se distinguent des collections venues de France, des États-Unis et d’Allemagne, telles que des articles sur le Président Hô Chi Minh, ou encore des photos d’archives des grandes agences de presse du monde. Cela a contribué à faire du musée un lieu d’échange culturel international.

Pour rappel, le 28 juillet 2017, le Premier ministre a publié la décision n°1118/QD-TTg sur la création du Musée de la presse vietnamienne. Après trois ans de travaux, ce musée a officiellement ouvert ses portes le 19 juin 2020.

Bien que nouvellement fondé, le musée a reçu le certificat de mérite du Premier ministre et est actuellement reconnu comme un haut lieu culturel de la capitale, qui se lance fermement dans la conservation du patrimoine national associée au développement durable.

Dans le contexte où l’information numérique connaît une croissance exponentielle, le musée joue un rôle important en tant que lieu où les milieux de presse vietnamiens peuvent revenir sur leurs racines et réaffirmer leurs valeurs fondamentales : la vérité, l’humanisme et la responsabilité sociale.

L’héritage du journalisme et les valeurs spirituelles d’une nation

Au Vietnam, la presse n’est pas seulement un miroir de la société, elle est aussi une force de première ligne sur le front idéologique et culturel. Des principaux acteurs de la lutte anticoloniale aux reporters de guerre, les journalistes ont contribué et continuent à contribuer davantage à créer et à promouvoir l’identité nationale.

Le Musée de la presse vietnamienne permet de mettre à l’honneur les journalistes exemplaires, qui "écrivent l’histoire avec leur cœur et leur dévouement". Ce lieu est considéré comme une "maison des mémoires" pour valoriser l’histoire de la presse vietnamienne, où tout le monde peut mieux comprendre les contributions silencieuses des générations des journalistes.

Dans l’espace d’exposition, des radios diffusant des nouvelles de la victoire, des journaux tachés d’encre ou encore des photos en noir et blanc sur la campagne historique Hô Chi Minh sont tous devenus des symboles vivants de l’esprit vaillant de la ténacité des journalistes vietnamiens.

En tant qu’institution culturelle, le musée ne se contente pas de conserver l’héritage du journalisme, il contribue aussi à définir les valeurs du journalisme à l’ère numérique, où l’information doit s’accompagner de courage, et où la vérité doit cheminer avec l’humanité.

Pour les visiteurs étrangers, le musée est une porte d’entrée vers l’histoire du Vietnam vue à travers un prisme singulier : celui des reporters et des journalistes qui sont toujours en première ligne, que ce soit sur les champs de bataille ou lors des forums internationaux.

"Préserver le passé et inspirer l’avenir", telle est la mission que s’est donnée le Musée de la presse vietnamienne. Et c’est aussi pour cette raison que ce lieu n’est pas qu’une simple destination culturelle, mais bien un repère spirituel pour toute la presse vietnamienne.

