Remise des prix du concours photo "Instantanéité du métier de journaliste"

L’année 2025 marque un jalon historique exceptionnel : le centenaire de la naissance du journalisme révolutionnaire vietnamien (21 juin 1925 - 21 juin 2025). Pour les journalistes de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), cette année célèbre également les 80 ans de naissance et de développement de la VNA - Agence de presse nationale baptisée par le Président Hô Chi Minh (15 septembre 1945 -15 septembre 2025).

Tout au long de ce parcours, la VNA a été une force pionnière et constante sur le front idéologique et culturel, fidèle à sa mission officielle d'information, en fournissant des nouvelles opportunes, précises et humaines, contribuant à orienter l’opinion publique et à affirmer la réputation du pays sur la scène inte

Dans cet esprit, le Centre d'information de la VNA dans la région du Sud - responsable des régions de Ninh Thuân à Cà Mau - est fier de faire partie de ce parcours difficile mais passionnant et honorable. Animé par cette fierté et par une profonde reconnaissance envers la profession, le concours photo «Instantanéité du métier de journaliste», première édition organisée par la VNA dans la région du Sud, a vu le jour. Il s’agit d’un concours «ouvert» destiné aux journalistes, agents et employés de la VNA dans la région du Sud.

Le concours photo, lancé le 21 juin 2024, a vu sa cérémonie de remise des prix se tenir le 12 juin 2025. Il ne s’agissait pas seulement d’un événement professionnel, mais aussi d’un hommage vibrant aux moments authentiques et pleins d’émotion vécus par les journalistes de la VNA dans la région du Sud. À travers leurs clichés, les auteurs ont raconté des histoires simples, mais empreintes du souffle de la vie.

Trois catégories

Le comité d'organisation a reçu au total 156 œuvres, dont 87 photos de groupes et 69 photos individuelles, réparties en trois catégories : photo de presse : capturant des événements brûlants et d’actualité ; photo d’action : où les journalistes deviennent les personnages principaux, saisis dans des situations et postures authentiques ; photo de vie quotidienne : représentant les journalistes dans leur quotidien, en tant que fils, fille, parents, collègues ou amis...

Chaque cliché est une histoire racontée avec sincérité et émotions par 51 auteurs provenant de 20 bureaux régionaux et 5 représentations de la VNA dans la région du Sud. Malgré des imperfections techniques, de composition ou d’éclairage, la passion pour le métier transparaît dans chaque image.

Lors de la cérémonie de remise des prix, 21 œuvres remarquables ont été récompensées : 1 premier prix, 2 deuxièmes prix, 3 troisièmes prix, 10 prix d’encouragement et 5 prix spéciaux (prix de l’originalité, de la créativité, de la perspective, de l’engagement et de la femme journaliste dynamique).

En parallèle de la cérémonie, une exposition photo intitulée «Instantanéité du métier de journaliste» s’est ouverte le 12 juin au siège du Centre d'information de la VNA dans la région du Sud. Cinquante œuvres sélectionnées parmi les meilleures du concours y ont été présentées. Au-delà de la compétition, ce que le comité d'organisation valorise, c’est la passion pour le métier, la solidarité entre collègues, et les émotions sincères transmises à travers chaque image. L’exposition, qui se prolongera jusqu’à la fin juin, célèbre non seulement la Journée de la presse révolutionnaire (21 juin), mais rend aussi hommage à ceux qui se consacrent avec dévouement au journalisme. Elle contribue aussi à faire mieux comprendre au public l’engagement des journalistes de la VNA en particulier, et des journalistes révolutionnaires en général.

L'événement a accueilli de nombreuses personnalités, parmi lesquelles les dirigeants de l’Association des journalistes du Vietnam, de celle de Hô Chi Minh-Ville, de l’Association de photographie de la ville, des responsables du Département de la culture et des sports, du Comité de propagande, du département des affaires civiles, ainsi que des représentants de grands journaux comme Tuôi Tre, Phu Nu, Phap Luât, des directeurs des bureaux de VTV, VOV et Nhân Dân à Hô Chi Minh-Ville.

Rôle de la photographie journalistique

Dans le cadre des célébrations du centenaire du journalisme révolutionnaire vietnamien, le Centre d'information de la VNA dans la région du Sud a également organisé un séminaire sur le thème : «Le rôle de la photographie journalistique dans le journalisme créatif».

Tenu le 12 juin, ce séminaire a rassemblé de nombreux journalistes expérimentés de la VNA, dont Trân Tiên Duân, rédacteur en chef de VietnamPlus et Nguyễn Quang Hải, chef du Service photo de la VNA. Y ont également participé des journalistes de 21 bureaux régionaux de la VNA dans la région du Sud ainsi que des représentants de divers médias à Hô Chi Minh-Ville. Des échanges riches et pertinents ont permis d’améliorer la qualité des photographies journalistiques pour mieux répondre aux exigences contemporaines. Le séminaire a non seulement partagé des connaissances professionnelles, mais aussi ravivé l’inspiration pour le métier dans un contexte de transformation numérique rapide.

Enfin, cette série d'événements a également été l’occasion pour les partenaires, entreprises et acteurs concernés par un journalisme engagé et authentique de se rencontrer et de nouer des liens durables.

