Les artificiers chinois et canadiens font feu de toutes couleurs sur la rivière Hàn

Photo : DT/VNA/CVN

Une véritable soirée de splendeur visuelle et d’harmonie interculturelle s’est ouverte lorsque l’équipe canadienne propose un voyage cosmique onirique, tandis que l’équipe chinoise donne vie à des récits culturels en lumière.

Les 10.000 sièges le long de la rivière Hàn étaient pleins à craquer lorsque l’équipe canadienne Orion Fireworks a illuminé le ciel nocturne de Dà Nang avec un spectacle poétique et captivant intitulé "Start Dust".

Dans une symphonie lumineuse en trois temps, Orion Fireworks a emmené les spectateurs dans un voyage interstellaire, avec des feux d’artifice glissant comme des étoiles filantes, tourbillonnant gracieusement et culminant dans un crescendo radieux de rouge, d’or et de vert.

Avec son style moderne et ses touches spectaculaires, le spectacle canadien transporte les spectateurs dans un voyage enchanteur à travers les étoiles. Les feux d’artifice en cascade et la musique entraînante du célèbre tube "Power of Love", confèrent au spectacle une beauté envoûtante et une âme pleine d’espoir.

Les feux d’artifice se sont déployés en couches douces, évoquant des étoiles, certaines tombant comme des météores, d’autres tournoyant comme des constellations en orbite. Le crescendo est accompagné d’éclats simultanés de rouge, d’or et de vert, simulant une puissante explosion cosmique.

De retour avec brio au DIFF 2025, l’équipe chinoise Jiangxi Yangfeng, finaliste en titre du DIFF 2024, a raconté une histoire fascinante imprégnée d’essence orientale.

Sur le thème "Voyage vers l’Ouest : l’hHistoire inédite", la performance de l’équipe chinoise est entièrement synchronisée sur une seule chanson, "he Road We Travel", créant une expérience fluide et riche en émotions.

Fidèle à son statut de finaliste du DIFF 2024, l’équipe chinoise démontre son talent artistique avec des feux d’artifice multidimensionnels aux couleurs changeantes, qui évoluent avec la fluidité et la vivacité d’un mythe vivant.

Ce retour en force réaffirme le statut de géant asiatique des feux d’artifice, rappelant au public que les feux d’artifice ne sont pas seulement un spectacle visuel, mais aussi un moyen de raconter des histoires muettes, à travers la lumière et l’émotion.

VNA/CVN