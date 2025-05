Journalisme et IA : renforcer les compétences numériques des journalistes

Le 23 mai, une conférence scientifique internationale intitulée "Journalisme - Communication dans le contexte du développement de l’intelligence artificielle" s’est tenue à Hanoï. Elle a été coorganisée par l’Académie de journalisme et de communication et l’Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA).

Le vice-ministre permanent de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lê Hai Binh, a souligné la nécessité d’améliorer le cadre juridique lié à l’intelligence artificielle (IA) dans le journalisme, de soutenir l’intégration technologique dans les médias et de renforcer les compétences numériques des journalistes.

Selon le Professeur associé et Docteur Pham Minh Son, directeur de l’Académie de journalisme et de communication, l’IA transforme profondément la production, la diffusion et la réception de l’information, tout en soulevant d’importantes questions éthiques, juridiques et de sécurité. Elle offre aussi des opportunités inédites pour améliorer l’efficacité et la qualité de la communication.

La conférence a abordé quatre axes principaux : les fondements théoriques et pratiques des impacts de l’IA ; les opportunités et défis apportés par l’IA ; les solutions stratégiques en matière de politique, de technologie, de formation et de coopération internationale ; le rôle des institutions de formation dans l’innovation des programmes et le renforcement des capacités des ressources humaines en journalisme et en communication.

Lee Byung Hwa, directeur national de la KOICA Vietnam, a déclaré que les échanges entre experts sont essentiels non seulement pour comprendre les mutations technologiques, mais aussi pour réfléchir à la manière de préserver la confiance, la responsabilité et d'inclure les voix des groupes vulnérables dans ce flux en constante évolution.

Il a affirmé l’engagement de la KOICA à poursuivre sa coopération avec l’Académie de journalisme et de communication et d'autres partenaires vietnamiens afin de continuer à soutenir les échanges de connaissances et le renforcement des capacités dans le domaine du journalisme et de la communication.

