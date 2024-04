Visite de deux jours au Vietnam, opération séduction pour le patron d'Apple

>> Apple annonce une augmentation de ses investissements au Vietnam

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le PDG d'Apple Tim Cook

>> Les médias internationaux soulignent la visite de Tim Cook au Vietnam

Arrivé au Vietnam le 15 avril pour une tournée de deux jours, le CEO d'Apple, Tim Cook, a posté quelques photos et vidéos sur X (ex-Twitter), en commençant par son petit-déjeuner à Hanoï avec les célèbres chanteuses Mỹ Linh et Mỹ Anh (sa fille). Et il a précisé avoir découvert le fameux café aux œufs, une boisson vietnamienne préparée traditionnellement avec des jaunes d’œufs, du sucre, du lait concentré et du café robusta.

Son compte X a publié : "Xin chào, Vietnam! Thank you to the very talented musicians My Linh and My Anh for such a warm welcome. And I loved the egg coffee!" (Bonjour le Vietnam ! Merci aux très talentueux musiciens Mỹ Linh et Mỹ Anh pour cet accueil si chaleureux. Et j'ai adoré le café aux œufs !).

La diva Mỹ Linh a également partagé cette publication en exprimant sa joie : "Bienvenue Monsieur Cook, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici dans ma ville natale !".

Par la suite, Tim Cook a repris la route vers le lac Hoàn Kiêm ou lac de l'Épée restituée (Hồ Gươm), au coeur de Hanoï - "aussi beau qu’emblématique" - où il a pu passer du temps avec le vidéaste Ngô Đức Duy, avec qui il a pu discuter de création en utilisant le mode Cinématique sur l'iPhone 15 Pro. Le jeune Vietnamien est critique et créateur de contenu très populaire sur les plateformes YouTube et TikTok. Grand fan d'Apple, il collabore avec le géant américain de la technologie depuis plusieurs années.

Tim Cook a publié : "Hoan Kiem Lake in Hanoi is as beautiful as it is iconic! It was amazing to spend time with Duy and see his creative process using Cinematic mode on iPhone 15 Pro" (Le lac Hoàn Kiêm à Hanoï est aussi beau qu’emblématique ! C'était incroyable de passer du temps avec Duy et de voir son processus créatif en utilisant le mode Cinématique sur l'iPhone 15 Pro).

"C'était une matinée de rêve, j’ai eu la chance de rencontrer et de discuter avec Tim Cook, de me promener avec lui au bord du lac Hoàn Kiêm", a partagé le critique vietnamien. Avant d'ajouter : "Il m’a dit qu’il aimait bien l’ambiance et les habitants ici".

C'est ensuite vers le Nirvana Space - un atelier artistique pas comme les autres - que le patron d'Apple s’en est allé afin de rencontrer Phương Vũ et son équipe de créateurs. Phương Vũ a assumé le poste de directeur de création de différents programmes et émissions d'envergure, notamment la vidéo d'arts visuels intitulée "Con Rông cháu Tiên" (Descendants du Dragon et de la Fée), en vue de la promotion de la culture vietnamienne, réalisée conjointement par Apple et des artistes vietnamiens.



Le CEO américain a posté : "Phuong Vu and his team are wildly creative. They showed me how they use iPhone, iPad, and Mac to bring everything and anything from their imagination to life in Nirvana Space - an artistic workshop like no other!" (Phuong Vu et son équipe sont extrêmement créatifs. Ils m'ont montré comment ils utilisent l’iPhone, l’iPad et le Mac pour donner vie à tout et n'importe quoi issus de leur imagination, dans Nirvana Space - un atelier artistique pas comme les autres !).

Le réalisateur vietnamien a avoué avoir été "paralysé" en rencontrant Tim Cook. "Avant son arrivée, on m’avait dit qu'un dirigeant d’Apple serait en visite au Vietnam et me rencontrerait. Lorsqu’il est entré dans le studio, moi et mon équipe, nous étions tellement étonnés", s’est-il rappelé, ajoutant : "Il est très amical et souriant".

Le CEO a également posé ses valises chez VietMax afin de voir quelques démonstrations de StreetArt. Il a ainsi pu voir comment l'iPhone et l'iPad s'intègrent dans ses flux de travail de danse et de street art. On a également pu le voir découvrir le nouveau morceau de la rappeuse vietnamienne Suboi, le tout en Audio Spatial à l'aide des AirPods Max.

Mai Quynh/CVN

Photos : @tim_cook@x