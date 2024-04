Sanctions disciplinaires à l’encontre d'organisations et à des membres du Parti

Le Politburo et le Secrétariat du Parti communiste du Vietnam se sont réunis pour examiner et appliquer des sanctions disciplinaires à certains organisations et membres du Parti ayant commis des violations.

Le Comité chargé des affaires du Parti du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales pour la période 2011-2016 a violé le principe du centralisme démocratique, les règlements du Parti et de la loi de l'État et les règlements du travail ; manqué de responsabilité et négligé la direction, laissant ce ministère et des collectifs et individus de commettre de nombreuses violations et lacunes dans l'achat et le transfert de programmes et de formation d'enseignants professionnels, dans la consultation, la promulgation, l'amendement et la mise en œuvre du Projet sur le transfert des programmes, dans la formation d'enseignants et de cadres gestionnaires de l’enseignement professionnel , dans la formation pilote de métiers clés (Projet 371), le Projet de développement d'écoles d'apprentissage de qualité (Projet 761). Il a violé des règlements et créé les conditions permettant à la Compagnie par actions AIC de participer à des appels d'offres de grande valeur afin de réaliser des bénéfices illégaux.

Les violations du Comité chargé des affaires du Parti du ministère pour le mandat 2011-2016 ont duré pendant de nombreuses années, entraînant des violations et des lacunes dans la mise en œuvre de nombreux parquets d'adjudication de biens de 2011 à 2021. Il s'agit d'un énorme de perte de temps, de ressources humaines et de budget de l'État, entraînant de graves conséquences, provoquant des exaspérations dans la société et portant atteint à la réputation de l’organisation du Parti et du ministère.

Dao Ngoc Dung, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaire du Parti, ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, a violé le principe du centralisme démocratique, les règlements du Parti, de la loi de l'État et les règles sur les choses interdites aux membres du Parti, la responsabilité de donner l'exemple, les règlements de travail ; a négligé la direction et la gestion de sorte que le ministère, des collectifs et individus commettent de nombreuses violations et lacunes, ce entraînant des conséquences graves, causant des conséquences très graves au détriment de la réputation de l’organisation du Parti du ministère.

Pham Thi Hai Chuyên, en tant que membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, a violé le principe du centralisme démocratique, les règlements du Parti et de la loi de l'État, des règles sur les choses interdites aux membres du Parti, la responsabilité de donner l'exemple, les règlements de travail ; a négligé la direction et la gestion de sorte que le ministère, des collectifs et individus commettent de nombreuses violation, laissant à la Compagnie par actions AIC de participer à des appels d'offres de grande valeur qui ont causé de grands pertes et gaspillage du budget de l'État, ce entraînant de graves conséquences difficiles à régler, causant des conséquences très graves au détriment de la réputation de l’organisation du Parti du ministère.

Pour Huynh Van Ti, en tant que membre du Comité central du Parti, membre du Comité chargé des affaires du Parti, vice-ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, a violé les règlements du Parti et de la loi de l'État, des règles sur les choses interdites aux membres du Parti, la responsabilité de donner l'exemple, les règlements de travail, ce entraînant de graves conséquences difficiles à régler, causant des conséquences très graves au détriment de la réputation de l’organisation du Parti du ministère.

Concernant les violations commises par certains membres du Parti aux organisations du Parti des provinces de Quang Ngai, Vinh Phuc, Dak Lak, Dak Nông et Binh Phuoc, le Politburo et le Secrétariat a reconnu que Lê Viêt Chu, ancien membre du Comité central du Parti, ancien secrétaire du Parti provincial de Quang Ngai ; Pham Hoàng Anh, secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti de Vinh Phuc ; Doan Huu Long, ancien membre du Comité provincial du Parti, ancien secrétaire du Comité du Parti, ancien directeur du Service de la santé de la province de Dak Lak ; Dang Gia Dung, ancien membre du Comité provincial du Parti, ancien secrétaire du Comité du Parti, ancien directeur du Service de la construction de la province de Dak Nông ; Ma Ly Phuoc, membre du Comité provincial du Parti et chef adjoint permanent de la Commission de mobilisation de masse du Comité provincial du Parti de Binh Phuoc s'étaient dégradés en termes d'idéologie politique, d'éthique et de style de vie.

Ils ont violé gravement les règlements du Parti et la loi de l'État dans l'exercice des responsabilités et des tâches assignées, dans la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, des règles sur les choses interdites aux membres du Parti, la responsabilité de donner l'exemple, ce entraînent des conséquences très graves, causant des conséquences très graves et portant atteint à la réputation de l’organisation du Parti et l’administration locale.

Le Politburo a donc décidé de donner une blâme à Dao Ngoc Dung, un avertissement à Pham Thi Hai Chuyên et Huynh Van Ti et demandé au Comité central du Parti d'expulser Lê Viêt Chu du Parti.

Le Secrétariat a décidé d'appliquer un avertissement au Comité chargé des affaires du Parti du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales pour les périodes 2011-2016 et 2016- 2021 et d'expulser du Parti Pham Hoàng Anh, Doan Huu Long, Dang Gia Dung et Ma Ly Phuoc.

Les organes compétents sont invités à imposer des sanctions administratives à ces personnes.

