Le vénérable Lycée d’élite Quôc Hoc de Huê

Fondé le 23 octobre 1896 selon le décret du roi Thành Thái (1879-1954), Quôc Hoc de Huê est le troisième plus ancien lycée du Vietnam après le collège Chasseloup-Laubat (créé en 1874, actuel lycée Lê Quý Ðôn, à Hô Chi Minh-Ville) et le collège de My Tho (créé en 1879, actuelle école Nguyên Ðình Chiêu, ville de My Tho, province méridionale de Tiên Giang).