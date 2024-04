Hô Chi Minh-Ville vise la zéro émission nette

La production plus propre, l'économie d'énergie et la réduction des émissions sont désormais un passage obligé pour les entreprises qui veulent rester compétitives, stimuler l'innovation et améliorer la productivité du travail.

>> Vers une économie verte pour un avenir durable

>> Le Vietnam participe à un Forum et exposition international sur l'environnement

>> Vietnam - Canada : partage d'expériences sur la réduction des émissions de CO 2

Photo : ND/CVN

Hô Chi Minh-Ville se prépare à une restructuration de ses industries dans le but d'un développement durable de 2025 à 2030, avec une vision jusqu'en 2050. La ville envisage de restructurer progressivement la production dans ses zones industrielles en faveur du développement durable, en adoptant des technologies de pointe, en diminuant les émissions et le travail intensif, et en préparant une feuille de route vers la zéro émission nette d'ici 2050.

Située dans la zone industrielle de Hiêp Phuoc, district de Nhà Bè, à Hô Chi Minh-Ville, Xuân Mai Paper est l'un des rares leaders de l'industrie à adopter le modèle de production de "l'économie circulaire" afin de maximiser l'économie de carburant et minimiser les déchets produits.

Luong Nhu Huynh, directeur de Xuân Mai Paper, a déclaré que non seulement ils appliquent une technologie avancée pour créer des produits verts, mais que les déchets produits lors de la production sont traités et recyclés grâce à une technologie adaptée, fournissant ainsi une source d'énergie pour la production et diminuant les émissions polluantes dans l'environnement.

La direction de la zone industrielle de Hiêp Phuoc a indiqué que 30 entreprises participent actuellement à un projet pilote de transformation vers un modèle de production plus propre afin d'utiliser efficacement les matières premières et le carburant tout en respectant l'environnement. Cette initiative a permis à la zone industrielle de Hiêp Phuoc de réduire sa consommation d’eau, d’électricité et ses émissions de gaz à effet de serre.

Quang Trung Software Park (QTSC) situé dans le 12e arrondissement aspire à devenir un exemple de zone industrielle verte, en mettant en œuvre des solutions pour réaliser des objectifs de transformation numérique et de transition verte dans toute la région. Cette zone industrielle, qui s'étend sur 43 hectares, accueille plus de 150 entreprises informatiques employant 21.000 personnes. Le taux d'espaces verts est de 1,74 m²/personne, soit trois fois plus que la moyenne de Hô Chi Minh-Ville.

Depuis sa création, Quang Trung Software Park s'est toujours concentré sur l'adoption de solutions technologiques avancées dans les domaines de la gestion intelligente, de l'environnement intelligent, de l'énergie intelligente, des transports et des bâtiments intelligents, de la sécurité publique et de l'écosystème de données ouvertes. Il optimise également l'utilisation des ressources, réduit la quantité de déchets, améliore son attractivité et attire les investissements en créant un environnement de travail optimal pour les entreprises.

Cela inclut l'investissement dans les technologies vertes, la construction d'infrastructures urbaines vertes, l'économie d'énergie et de ressources et la promotion de campagnes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La construction d'un modèle urbain avancé et intelligent n'est pas seulement un modèle pour le développement urbain futur, mais offre également aux entreprises l'occasion de participer à un environnement commercial durable et attrayant.

VNA/CVN