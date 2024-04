Hanoï améliore ses transports publics par l’e-ticket

L’utilisation de l’e-ticket mensuel pour le système de transport public de passagers a facilité la gestion et les déplacements des personnes beaucoup plus pratiques après près d’un mois d’application, selon le Centre de gestion des transports publics de Hanoï relevant du Service municipal des transports et des communications.

Photo : VNA/CVN

Les usagers des transports publics, notamment les bus, peuvent à tout moment s’abonner à l’e-carte de transport en ligne, en utilisant un code-barres personnalisé pour le contrôle d’accès.

Afin d’aider les usagers des services de transport public de manière pratique, rapide et sûre, le Centre de gestion des transports publics de Hanoi a coordonné avec l’alliance Asim - VPBank le déploiement de l’application de l’e-carte de transport au système de transport public de passagers de la ville.

En novembre 2023, Hanoï a lancé un système pilote de billet électronique multimodal pour les transports publics de la ville. Ce service a été initialement piloté par le Service municipal des transports et des communications pour 24 lignes de bus.

L’e-carte marque non seulement un changement dans l’innovation technique, mais aussi un grand pas en avant dans la fourniture de services plus pratiques, plus sûrs et plus efficaces aux passagers, a fait valoir le directeur adjoint du Service municipal des transports et des communications, Dào Viêt Long.

Le Service municipal des transports et des communications a demandé aux unités concernées d’améliorer de plus en plus les services vers la commodité et la modernité et d’appliquer une technologie de pointe pour améliorer la qualité des services et réduire la congestion du trafic urbain, a-t-il indiqué.

VNA/CVN