Les recteurs d'universités russes et vietnamiens se réunissent à Moscou

Photo : VNA/CVN

Étaient présents à l’événement le vice-ministre russe des Sciences et de l’Enseignement supérieur, Konstantin Mogilevsky ; le vice-ministre vietnamien de l’Éducation et de la Formation, Hoàng Minh Son ; le président de l’Union des recteurs russes et recteur de la MGU, Viktor Sadovnichy ; et le président de l’Université des transports et des communications du Vietnam, Nguyên Ngoc Long, qui dirige la délégation des recteurs vietnamiens ; et des représentants d’une quarantaine d’universités russes et de 21 universités vietnamiennes.

Ce forum a offert aux délégués l’occasion de discuter de la coopération bilatérale dans les domaines de la science et de l’éducation, et d’échanger des expériences et des meilleures pratiques pour promouvoir la collaboration dans le domaine de l’éducation et de la formation, l’une des principales priorités des relations traditionnelles entre le Vietnam et la Russie.

Dans son discours d’ouverture, Konstantin Mogilevsky a déclaré qu’il y avait actuellement environ 3.000 étudiants vietnamiens en Russie, dont 70% partaient en Russie grâce à des bourses entre les deux gouvernements, et que chaque année, le gouvernement russe accordait 1.000 bourses à des étudiants vietnamiens.

Affirmant que le Vietnam est le partenaire traditionnel de la Russie dans le domaine de l’éducation et de la formation, il a proposé aux deux pays d’envisager de moderniser le système d’admission afin que de plus en plus d’étudiants vietnamiens puissent partir en Russie pour étudier et faire des recherches.

Hoàng Minh Son a déclaré que la coopération dans le domaine de l’éducation et de la formation en général et entre les universités en particulier n’est toujours pas à la mesure du potentiel et des désirs des deux parties.

Il a suggéré aux recteurs participants d’évaluer les résultats obtenus dans la coopération éducative afin de trouver les limites et les obstacles et de proposer des mesures pour améliorer l’efficacité de la collaboration dans les temps à venir.

Lors du forum, environ 30 documents de coopération entre universités ont été signés.

VNA/CVN