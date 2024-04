Standard Chartered et l’USAID promeuvent les énergies propres au Vietnam

Standard Chartered et l’Agence américaine pour le développement international (USAID) ont signé un protocole d’accord sur le financement vert au Vietnam et pour promouvoir le déploiement d’énergies propres avancées au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le protocole d’accord établira un partenariat de cinq ans pour faire progresser l’objectif du pays de zéro émission nette d’ici 2050.

Grâce à ce nouveau protocole d’accord, l’USAID collaborera avec Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited pour aider le secteur privé à développer l’énergie propre avancée du Vietnam, a déclaré le directeur de la mission de l’USAID pour le Vietnam, Aler Grubbs

Ce partenariat est un modèle pour élargir la collaboration avec les institutions financières et contribuer à accélérer l’objectif du pays de zéro émission nette d’ici 2050, a-t-il indiqué.

La directrice générale adjointe et responsable des services bancaires de financement et d’investissement de la Standard Chartered Bank Vietnam, Nguyên Thuy Hanh, a salué ce protocole d’accord, estimant que la finance peut permettre et accélérer la transition juste vers zéro émission nette, vers une économie respectueuse de la nature.

Notre protocole d’accord avec l’USAID fait partie de notre engagement à soutenir nos clients et à les aider à accéder à un financement durable et à atteindre les objectifs de zéro émission nette, a-t-elle fait valoir.

Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos clients et nos partenaires pour fournir un accès au financement là où cela compte le plus et pour contribuer au développement durable du Vietnam, a-t-elle ajouté.

Infographie : My Anh-Cva/CVN

L’USAID collaborera avec Standard Chartered pour mobiliser les investissements du secteur privé dans les systèmes énergétiques avancés tels que l’énergie solaire sur les toits, la modernisation des services publics et le commerce de l’électricité. Le soutien de l’USAID prendra la forme de formations, de développement des capacités, de soutien transactionnel et d’activités de mise en relation.

Standard Chartered présentera aux projets et clients de l’USAID qui pourraient convenir aux programmes de ce dernier en matière de fourniture d’un soutien technique et/ou autre.

La banque recherche des opportunités pour fournir des produits et services axés sur le développement durable pour soutenir la transition énergétique propre du Vietnam, y compris, mais sans s’y limiter, des accords de financement, des services de conseil financier, des prêts bilatéraux, des prêts syndiqués et des émissions d’obligations pour des projets qualifiés.

Standard Chartered est un fervent partisan et aligné sur les ambitions du gouvernement vietnamien d’atteindre net zero d’ici 2050.

Avec 120 ans d’histoire au Vietnam, la compétence principale de Standard Chartered est d’exploiter et d’utiliser son important réseau pour acheminer des IDE au Vietnam et d’aider les clients vietnamiens qui souhaitent se développer sur les marchés mondiaux à poursuivre leurs ambitions de croissance.

Dans le cadre du Partenariat stratégique intégral, les États-Unis sont un partenaire engagé du Vietnam dans la promotion de la transition du pays vers un secteur énergétique propre, sûr et axé sur le marché.

VNA/CVN