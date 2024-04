Faire du Vietnam un centre de créativité et d’innovation de niveau régional

Le ministère des Sciences et des Technologies a organisé vendredi matin 19 avril une cérémonie en écho à la Journée mondiale de la créativité et de l'innovation 2024 (21 avril).

Photo : VNA/CVN

L'événement avait pour but de sensibiliser à l'importance de la créativité et de l'innovation dans le développement socio-économique, la construction d'une société durable et la promotion du développement global de l'homme, et d'encourager les organisations et individus à participer ensemble à la promotion des activités d'innovation créative.

Selon le ministre des Sciences et Technologies, Huynh Thành Dat, en 2017, le gouvernement a utilisé l'Indice mondial de l'innovation (GII), publié chaque année par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), comme un outil essentiel pour élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à promouvoir l'innovation. Depuis lors, l'indice GII du Vietnam n'a cessé de s'améliorer, passant de la 59e place en 2016 à la 46e en 2023.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam maintient toujours sa deuxième place parmi les pays à revenu moyen et fait partie des sept pays à revenu moyen ayant réalisé le plus de progrès en matière d'innovation au cours de la dernière décennie.

Depuis 2023, avec le soutien technique de l'OMPI, l'indice provincial d'innovation a été officiellement déployé à l'échelle nationale afin de fournir un tableau global de la situation du modèle de développement socio-économique de chaque localité basé sur la science, la technologie et l'innovation.

Lors de l'événement, Pauline Tamesis, coordonnatrice résidente des Nations unies au Vietnam, a déclaré que l'innovation avait le potentiel de promouvoir les Objectifs de Développement Durable (ODDs) et le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations unies. Selon le rapport d'examen national volontaire des ODDs de 2023, le Vietnam a atteint 5 des 17 ODDs.

Le Vietnam doit s'efforcer d'atteindre ces objectifs grâce à l'innovation et à la créativité, en déployant des technologies vertes, des mesures pour faire face aux nouveaux défis, contribuant ainsi à réduire ses émissions de carbone et à renforcer la durabilité de l'environnement, améliorant la vie des citoyens et ouvrant de nouvelles opportunités économiques, a-t-elle ajouté.

VNA/CVN