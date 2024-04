Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le PDG d'Apple Tim Cook

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, qui a reçu mardi 16 avril à Hanoi le PDG du géant américain Apple, Tim Cook, a invité Apple à élargir sa coopération d'investissement avec le Vietnam et à aider le pays à participer plus profondément à la chaîne d’approvisionnement, de production et de valeur d'Apple.

Photo : VNA/CVN

Saluant la première visite du PDG d'Apple au Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité Apple pour ses succès mondiaux ainsi qu'au Vietnam récemment, créant plus de 200.000 emplois locaux.

Le chef du gouvernement a affirmé que le Vietnam créait toutes les conditions favorables aux entreprises, dont celles à capitaux étrangers, pour investir efficacement, se développer à long terme et durablement au Vietnam. Le gouvernement vietnamien est prêt à se coordonner avec Apple pour établir un groupe de travail pour l'aider à investir et à développer ses opérations au Vietnam, a-t-il affirmé.

Il a proposé à Apple d'augmenter son soutien et ses conseils sur le développement du Vietnam en matière de sciences, de technologies et d'innovation ; de promouvoir la coopération et l'association avec les centres d'innovation et les parcs logiciels au Vietnam ; d'étudier dans l’immédiat la création d’un centre de recherche et développement (R&D) au Centre national d’innovation, la possibilité d'offrir des bourses aux étudiants vietnamiens dans les domaines des technologies de l'information, de la programmation, de l'électronique, des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle (IA)... ; de soutenir le Vietnam dans la formation d’ingénieurs de haute qualité, dont 50.000 dans l’industrie des semi-conducteurs.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Tim Cook, a exprimé son impression sur le développement impressionnant du Vietnam, en particulier sur le développement exceptionnel et la vitalité de sa communauté scientifique, technologique et d'innovation ainsi que l'apparition des produits Apple dans la société vietnamienne. Apple est prêt à rejoindre le groupe de travail pour promouvoir les investissements et étendre ses opérations au Vietnam, conformément à la proposition du Premier ministre vietnamien, a déclaré Tim Cook.

Apple souhaite promouvoir davantage ses activités d'investissement au Vietnam, en particulier le développement de produits de haute technologie et d'applications pour participer à l'App Store d'Apple, permettant ainsi aux produits vietnamiens non seulement de répondre aux besoins de la demande intérieure, mais également de se propager à l'échelle mondiale.

Il a déclaré qu'Apple était prête à coopérer avec le Vietnam dans la transition énergétique, en réduisant les émissions nettes à zéro d'ici 2050, à participer à l'exportation des valeurs culturelles vietnamiennes dans le monde, à travers les produits d'Apple et applications sur App Store.

VNA/CVN