Coopération pour rehausser la position et les contributions des Vietnamiennes

L'Association des femmes d'affaires de Hanoï (HNEW) et le Forum des femmes vietnamiennes en Europe (VWFE) ont conclu, le 18 avril, un accord de coopération dans le but d'améliorer le rôle, la position et les contributions des femmes vietnamiennes dans les secteurs socio-économiques.

Les deux parties sont convenues de coopérer dans un esprit de respect mutuel et de bonne volonté et de s'entraider pour atteindre leurs objectifs communs.

Certains contenus de la coopération entre les deux parties comprennent le partage d'informations et d'expériences sur les activités des organisations féminines en Europe et au Vietnam ; le soutien et le conseil des organisations féminines pour élaborer des stratégies de développement et réaliser des projets liés à l'émancipation des femmes ; l'échange d'expériences et la collaboration dans les activités des femmes vietnamiennes à l'étranger, ainsi que l'organisation de programmes de formation en leadership et en gestion pour les femmes.

Bùi Thi Hai Yên, la présidente de l'HNEW, a souligné que la promotion du commerce et de l'investissement, le renforcement des liens avec les organisations et associations pour soutenir le développement des entreprises et l'intégration internationale sont parmi les priorités clés de l'association. Elle a exprimé son espoir que cet accord de coopération ouvrirait la voie au développement en soutenant la réalisation des objectifs des deux associations.

Phan Bich Thiên, présidente du VWFE, a souhaité également que la collaboration avec l'HNEW aiderait à établir des liens entre les entrepreneurs de Hanoï et ceux d'Europe, apportant des avantages concrets aux deux parties.

Créé en juin 2023, le VWFE compte aujourd'hui 48 membres du conseil d'administration et plus de 250 membres de 21 pays. Il réalise de nombreuses activités pratiques, créant des liens entre les femmes vietnamiennes dans les pays de la région et leur pays d'origine.

