Rendez-vous en mai prochain pour l’exposition Vietnam Medi-Pharm 2024

Du 9 au 12 mai, Hanoï accueillera la 31 e édition de Vietnam Medi-Pharm 2024, l'exposition annuelle sur la médecine et la pharmacie organisée par la Société d'import-export médical du Vietnam (Vimedimex) et la Société d'exposition et de publicité du Vietnam (VietFair).

L'événement réunira plus de 550 stands de 400 entreprises et organisations venant du Vietnam et de plusieurs pays et territoires dont l'Inde, la Pologne, la Belgique, l'Allemagne, la République tchèque, Taïwan (Chine), les Pays-Bas, la République de Corée, les États-Unis, Hong Kong (Chine), la Russie, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, le Pakistan, Singapour, la Thaïlande, la Suède, la Chine, la Finlande, etc.

Ces derniers présenteront leurs produits, technologies et équipements médicaux les plus avancés.

L'exposition sera aussi l'occasion pour les unités et entreprises de présenter leurs produits, d'échanger des expériences, de saisir des opportunités d'investissement, de production et de développer leur marché, contribuant à la protection de la santé de la population.

De nombreuses activités spécialisées sur l'application des sciences et technologies dans le domaine de la santé, telles que l'application des technologies numériques, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la santé numérique et la transformation numérique dans les secteurs médicaux, seront également prévues à cette exposition.

