Les médias internationaux soulignent la visite de Tim Cook au Vietnam

>> Apple annonce une augmentation de ses investissements au Vietnam

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le PDG d'Apple Tim Cook

Photo : Vietnamnet/CVN

Bloomberg a déclaré qu'Apple augmenterait au cours de sa visite son engagement de coopération avec le Vietnam dans de nombreux domaines.

Selon la nouvelle agence, Apple a dépensé près de 16 milliards de dollars depuis 2019 via sa chaîne d'approvisionnement locale, et a plus que doublé ses dépenses annuelles au Vietnam au cours de la même période. Depuis le début de ses activités au Vietnam il y a dix ans, la marque à la pomme a généré plus de 200.000 emplois.

L'AFP et Al Jazeera, quant à eux, ont rapporté que le Vietnam est en train de devenir l'un des centres de fabrication les plus importants d'Apple, avec des fournisseurs comme Luxshare, Foxconn, Compal et GoerTek qui exploitent des usines dans le pays. Durant son séjour au Vietnam, Tim Cook a rencontré des programmeurs, des étudiants et des créateurs de contenu.

Reuters a également rendu compte de l'événement, affirmant que le voyage de Tim Cook est intervenue alors que l'administration du président américain Joe Biden cherche à renforcer la position du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale.

VNA/CVN