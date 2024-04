Apple annonce une augmentation de ses investissements au Vietnam

Le groupe a annoncé l’information dans un communiqué publié sur son site Internet, mais n’a donné aucun détail sur le montant qu’il dépenserait ni sur la destination de cet argent.

Photo : VNA/CVN

Durant son séjour au Vietnam, Tim Cook rencontrera des programmeurs, des étudiants et des créateurs de contenu.

Apple renforcera ses liens avec les fournisseurs locaux, les projets d’eau potable et les opportunités d’éducation, a-t-il déclaré à son arrivée.

L’entreprise a dépensé près de 16 milliards d'USD depuis 2019 via sa chaîne d’approvisionnement locale et a plus que doublé ses dépenses annuelles au Vietnam au cours de la même période. Depuis son activité au Vietnam il y a dix ans, Apple a contribué à générer plus de 200.000 emplois.

Le Vietnam fait partie des cinq principaux producteurs de jeux mobiles au monde. L’économie des applications iOS d’Apple a vu l’emploi dans le pays presque tripler depuis 2017.

VNA/CVN