VinUni a remporté le Grand Prix d'un million de livres sterling du Trinity Challenge

La solution de plateforme vétérinaire virtuelle Farm2Vet est dirigée par les Docteurs de VinUni : Phi Thi Linh Giang (enseignante de l’Institut de gestions entreprises de VinUni) et Doàn Dang Khoa (enseignant de l’Institut d’ingénierie et d’informatique de VinUni) en collaboration avec la Professeure Thanh Huong (Helen) Nguyên (université Illinois Urbana Champaign- États-Unis). L’objectif est de résoudre efficacement le problème de l’antibiorésistance en médecine vétérinaire - l'une des 10 plus grandes menaces sanitaires mondiales.

Farm2Vet a triomphé parmi 285 solutions impressionnantes proposées par des équipes réparties dans 57 pays et remporté le prix le plus prestigieux d’un million de livres sterling (plus de 32 milliards de dôngs).

Le Trinity Challenge (TTC) est un organisme de bienfaisance qui soutient la création de solutions basées sur les données pour aider à se protéger contre les menaces sanitaires mondiales. Le Trinity Challenge a été lancé en réponse à la pandémie de COVID-19, qui a mis en évidence la nécessité d’être mieux préparé à l’échelle mondiale pour faire face aux urgences sanitaires. Le Trinity Challenge sur la résistance aux antimicrobiens a été rendu possible grâce au financement de l'Ineos Oxford Institute pour la recherche antimicrobienne, de l'Institut de philanthropie habilité par le Hong Kong Jockey Club Charities Trust, de la Fondation Patrick J McGovern et de Wellcome. Certaines des institutions les plus éminentes au monde en sont membres et bailleurs de fonds, notamment des dirigeants du secteur universitaire (par exemple, l'Université d'Oxford), social (par exemple, la Fondation Patrick J. McGovern) et privé (par exemple, Amazon Web Services).

L’utilisation abusive d’antibiotiques dans l'élevage pour prévenir les épidémies à court terme a exposé les agriculteurs à des risques de maladie et de pauvreté à long terme dus à la résistance aux antibiotiques. Pour résoudre ce problème, Farm2Vet encourage l’utilisation responsable des antibiotiques dans ce secteur en offrant aux agriculteurs un accès instantané, facile et peu coûteux à des conseils et à un soutien vétérinaire fiable.

La base de données Farm2Vet permet aux agriculteurs de diagnostiquer les maladies et de recevoir des conseils de traitement. Elle donne également aux décideurs politiques des alertes précoces pour prévenir les épidémies et les points de résistance accrue aux antibiotiques et concevoir ainsi des politiques de biosécurité efficaces.

De plus, la plateforme relie les fermes de production sûres aux entreprises et aux consommateurs pour répondre aux demandes mondiales en matière d’aliments biologiques et de qualité.

D’après Phi Thi Linh Giang, les défis mondiaux sont aujourd'hui complexes et nécessitent une collaboration interdisciplinaire complète. Son équipe, composée de membres d'universités de premier plan et en partenariat avec Vettech Hanoï, a de véritables liens avec des millions d'agriculteurs et des milliers de vétérinaires au Vietnam.

"Farm2Vet espère inspirer d'autres projets similaires, apportant des avantages à long terme à des centaines de millions d'agriculteurs des pays à revenus faible et intermédiaire à l'échelle mondiale tout en protégeant la santé des consommateurs par la promotion d’aliments propres et sûrs provenant des fermes", partage-t-elle.

Pour sa part, la Docteure Lê Mai Lan, présidente du Conseil universitaire de VinUni, déclare : "Nous sommes fiers de l'esprit vietnamien lorsque, pour la première fois, des scientifiques d'une université vietnamienne ont été nommés lauréats du Grand Prix dans un prestigieux concours mondial comme le TTC". Et de souligner : "Avec une approche interdisciplinaire basée sur les données, Farm2Vet est une solution innovante et réalisable, avec un potentiel d'élargissement, contribuant à résoudre les défis non seulement au Vietnam mais aussi dans d'autres pays du monde".

Appréciant les succès de Farm2Vet, la Professeure Dame Sally Davies, présidente du TTC et envoyée spéciale du Royaume-Uni pour la résistance aux antimicrobiens, confie que "la vision et le travail acharné des gagnants sont inspirants. Ils montrent que chacun peut faire la différence et contribuer à solutionner le problème urgent lié aux antibiotiques".

Selon elle, dans ce domaine, personne n'a la réponse complète mais on peut agir. Par exemple, avec leur projet de créer une nouvelle plateforme permettant aux agriculteurs d'accéder à des conseils de diagnostic et de traitement pour leurs animaux, les gagnants du Grand Prix se concentrent sur la chaîne alimentaire, tout en créant une solution puissante capable de générer des données pour combler les lacunes en matière de connaissances et informer les décideurs de politiques.

En se concentrant sur les besoins de millions d’agriculteurs et de centaines de millions de consommateurs qui exigent une viande saine, Farm2Vet transcende une simple initiative de recherche. Il s'agit d'un projet créatif au potentiel d'impact significatif, s'attaquant à un problème critique qui peut transformer l'agriculture vietnamienne.

À l’avenir, des solutions telles que Farm2Vet sont bien placées pour s’étendre à d’autres pays, bénéficiant ainsi à des communautés plus larges à l’échelle mondiale.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la résistance aux antimicrobiens (RAM) fait partie des 10 principales menaces sanitaires mondiales, qui pourraient causer 10 millions de décès par an et 3,4 billions d’USD de pertes de PIB d'ici 2050.

Le Vietnam est actuellement classé au 11e rang mondial en matière de consommation d'antibiotiques et a les taux de résistance aux antimicrobiens les plus élevés au monde.

VinUni ou VinUniversity est une université privée à but non lucratif créée par Vingroup, la plus grande société privée du Vietnam. Souhaitant devenir une université d’excellence au service du développement des talents du futur, VinUniversity a établi un partenariat stratégique avec l'université Cornell et l'Université de Pennsylvanie – un choix qui démontre l'engagement de l'école à excellence, à l'innovation dans la recherche et à l'enseignement pour faire une différence dans le monde. VinUniversity est composée d'Instituts des sciences et de l'éducation libérale ; de commerce et de gestion ; d'ingénierie et d'informatique et des sciences de la santé. Tous les éléments : programmes d'études, recherches, corps professoral, étudiants, installations et vie étudiante, sont développés pour répondre aux normes les plus élevées des organisations d'accréditation et de classement des leaders mondiaux, telles que ABET, AACSB, Quacquarelli Symonds (QS) et Times Higher Education (THE). L'établissement a également signé des accords de collaboration permettant aux étudiants de recevoir des diplômes intégrés à des universités de premier plan en informatique, en ingénierie, en gestion d'entreprise et en sciences de la santé.

Phuong Cuc/CVN