Vinh Long s’engage dans une ère nouvelle avec l’économie maritime et l’énergie verte

L’organisation du Parti de la province méridionale de Vinh Long a inauguré, le 3 octobre au matin, son premier congrès pour le mandat 2025-2030, placé sous le thème : "Bâtir une organisation du Parti et un système politique transparents et solides ; promouvoir la grande union, la tradition révolutionnaire et l’identité culturelle ; garantir la défense et la sécurité ; accélérer l’innovation et les percées pour un développement rapide et durable dans la nouvelle ère".

Photo: VNA/CVN

L’événement a réuni Lê Minh Trí, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Cour populaire suprême, ainsi que 499 délégués représentant plus de 152.000 membres du Parti de la province.

Dans son discours d’ouverture, Ngô Chi Cuong, membre du Comité central et secrétaire du Comité provincial du Parti, a souligné la portée historique de ce premier congrès tenu après la fusion de Vinh Long avec les provinces de Bên Tre et Trà Vinh. L’objectif est de définir les orientations stratégiques de développement pour la période 2025-2030.

Au cours du mandat 2020-2025, la province a enregistré des résultats remarquables, avec une croissance économique annuelle moyenne de 5,58%. Le PIBR par habitant pour 2025 est estimé à environ 85,31 millions de dôngs (soit 3 390 dollars).

Pour le prochain mandat, Vinh Long entend faire de l’économie maritime et des énergies renouvelables des moteurs essentiels de croissance. La province dispose actuellement d’une capacité électrique commerciale totale de 5.416 MW, dont 918 MW issus d’énergies propres. La province a été confié la mission d’ajouter 2.900 MW d’éolien et 150 MW de solaire d’ici 2030, orientant ainsi Vinh Long vers la formation d’un pôle majeur d’énergies renouvelables du pays.

Le Bureau politique a désigné Trân Van Lâu, secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire de Cân Tho, secrétaire du Comité provincial du Parti de Vinh Long pour le mandat 2025-2030.

VNA/CVN