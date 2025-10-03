Nguyên Huu Nghia réélu secrétaire du Comité provincial du Parti de Hung Yên

Lors de son I er Congrès pour le mandat 2025-2030, tenu le 3 octobre, le Comité du Parti de la province de Hung Yên a réélu Nguyên Huu Nghia au poste de secrétaire du Comité provincial du Parti. Il occupait déjà cette fonction durant le mandat 2020-2025.

Les vice-secrétaires élus sont Trân Quôc Toan, Trân Quôc Van, Nguyên Khac Thân et Nguyên Manh Hùng.

Le congrès a adopté une résolution fixant l'objectif de bâtir, d'ici 2030, une organisation du Parti et un système politique exemplaires, ainsi qu'une économie dynamique, innovante et durable, fondée sur la science, la technologie et la transformation numérique.

À l'horizon 2035, Hung Yên ambitionne de devenir une province industrielle moderne répondant aux critères d'une zone urbaine de premier rang. D'ici 2045, la province vise à s'affirmer comme une ville intelligente et écologique placée sous l'autorité centrale, dotée d'une industrie de pointe parmi les plus développées du pays.

Pour concrétiser ces orientations, le congrès a défini six missions prioritaires, quatre groupes de solutions clés et trois percées stratégiques : la promotion de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique ; le développement d’infrastructures socio-économiques synchronisées, notamment numériques et de transport ; et la formation de ressources humaines de haute qualité.

Nguyên Huu Nghia a appelé à une mise en œuvre rapide de la résolution du congrès à travers des programmes d'action concrets et assortis de mécanismes de supervision rigoureux, afin de transformer les orientations en résultats tangibles.

