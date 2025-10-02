Sentiments fraternels particuliers pour Cuba

Dans le cadre de sa visite au Vietnam et de la coprésidence de la deuxième session de la Commission interparlementaire Vietnam -Cuba, le président de l’Assemblée nationale cubaine, Esteban Lazo Hernandez, a rencontré le 2 octobre à Hô Chi Minh-Ville, Tran Luu Quang, secrétaire du Comité municipal du Parti.

Tran Luu Quang a affirmé que tout le peuple vietnamien, et en particulier les habitants de la ville, nourrissait pour Cuba des sentiments fraternels particuliers, rappelant la célèbre déclaration du président Fidel Castro : «Pour le Vietnam, Cuba est prêt à verser son sang».

Il a salué les orientations justes que Cuba a adoptées en matière de développement socio-économique, notamment dans les secteurs de l’alimentation et de l’énergie. Il a souligné que le partage d’expériences et les coopérations mises en œuvre par le Vietnam contribuaient progressivement à permettre au peuple cubain de produire à l’avenir son propre riz à haut rendement.

Sur le plan économique, le responsable de Hô Chi Minh-Ville a exprimé sa gratitude à Cuba pour les conditions spéciales offertes aux entreprises vietnamiennes - allègements fiscaux, facilités foncières et mécanismes de recrutement - et a réaffirmé l’engagement de la ville à intensifier sa coopération avec les partenaires cubains, notamment à l’occasion du centenaire de la naissance de Fidel Castro.

Pour sa part, Esteban Lazo Hernandez a remercié les dirigeants de la ville pour le partage d’expériences précieuses dans le développement national, saluant la transformation de Hô Chi Minh-Ville en locomotive économique du pays. Il a déclaré que Cuba attachait une grande importance à l’étude des réformes et expériences vietnamiennes, en particulier les acquis de la politique de Renouveau (Đoi moi) : la réduction du taux de pauvreté de 58 % en 1993 à seulement 2 % fin 2024 en est, selon lui, une illustration frappante.

Le président de l’Assemblée nationale cubaine a aussi exprimé l’intérêt de Cuba pour les résolutions récemment adoptées par le Parti communiste du Vietnam et les plus de 50 lois votées par l’Assemblée nationale, estimant que l’expérience vietnamienne, de l’échelle centrale jusqu’aux communes et quartiers de Hô Chi Minh-Ville, offre des leçons précieuses.

Il a appelé les investisseurs vietnamiens à élargir et renforcer leurs investissements dans divers domaines, notamment l’économie, l’éducation, la biotechnologie, la santé et les sciences et technologies. Il a affirmé que Cuba appréciait particulièrement l’engagement des entreprises vietnamiennes dans l’actualisation de son modèle économique ainsi que le soutien du Vietnam au développement de l’agriculture, des énergies renouvelables et de la production de biens de consommation.

À cette occasion, Esteban Lazo Hernandez a exprimé sa gratitude envers le Parti, l’État et le peuple vietnamiens, y compris Hô Chi Minh-Ville, pour les initiatives de solidarité en faveur de Cuba, à travers la campagne « 65 ans d’amitié Vietnam–Cuba » organisée dans le cadre de l’Année de l’amitié Vietnam–Cuba 2025, destinée à aider Cuba à surmonter ses difficultés économiques et les conséquences des catastrophes naturelles.

