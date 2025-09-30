Dông Nai fixe l’objectif de devenir ville relevant du ressort central d’ici 2030

Le premier Congrès de l'organisation du Parti provincial de Dông Nai pour le mandat 2025-2030 s’est clôturé le 30 septembre après deux jours de travail. Le Congrès a adopté une Résolution fixant les orientations de développement pour la province dans la nouvelle période.

Le Congrès a affirmé la détermination de bâtir une organisation du Parti et un système politique transparents et puissants, promouvoir la grande union nationale et l’esprit d’innovation, développer l’économie numérique, verte, circulaire et de partage.

Dông Nai entend être à l’avant-garde dans l’industrie aéronautique, les hautes technologies, l’agriculture de pointe, la logistique, la recherche scientifique, l’innovation et la transition numérique.

L’objectif est de concilier développement économique, culturel, social et protection de l’environnement, d’améliorer le niveau de vie de la population et d’assurer la défense, la sécurité et l’intégration internationale. La province vise à atteindre d’ici 2030 les critères fondamentaux d’une ville relevant directement du ressort central.

Parmi les priorités figurent deux moteurs de croissance : le développement industriel, avec l’accueil d’investisseurs stratégiques et la promotion des secteurs de haute technologie ; les services, centrés sur l’aéroport international de Long Thanh et son écosystème logistique et commercial. Le Congrès fixe un taux de croissance moyen du PIBR de 10% par an et un revenu par habitant supérieur à 250 millions de dôngs d’ici 2030. La part de l’économie numérique devra représenter plus de 30% du PIBR.

S’exprimant à la clôture du congrès, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Vu Hông Van a souligné que la réussite du Congrès constituait une base solide pour concrétiser les objectifs fixés, appelant l’ensemble du Parti, de l’administration, des forces armées, des entreprises et de la population à unir leurs efforts pour bâtir une province verte, prospère, moderne et civilisée, répondant aux normes d’une ville appartenant du ressort central vers 2030.

