Ouverture du XXe Congrès du Comité du Parti de la province de Hà Tinh

Le Comité du Parti de la province de Hà Tinh (Centre) a ouvert ce mercredi matin 1 er octobre son XX e Congrès pour le mandat 2025-2030, un événement politique majeur pour le Comité du Parti, les autorités et les populations de la province.

>> Le Comité du Parti de Dông Nai inaugure son 1er congrès pour le mandat 2025-2030

>> Le permanent du Secrétariat, Trân Câm Tu, rend visite aux sinistrés de Hà Tĩnh

>> Dông Nai fixe l’objectif de devenir ville relevant du ressort central d’ici 2030

Ce congrès réunit 400 délégués, représentants plus de 102.000 membres du Parti au sein de la province.

Dans son discours d’ouverture, le président du Comité populaire provincial, Vo Trong Hai, a rappelé que malgré les nombreuses difficultés rencontrées, notamment les perturbations mondiales et les effets persistants de la pandémie de COVID-19, Hà Tinh a su faire preuve de résilience, d’unité et d’ambition. Grâce à ces qualités, la province a réussi à contrôler efficacement la pandémie et à relancer le développement socio-économique.

Photo : VNA/CVN

La province a non seulement réalisé avec succès les objectifs du XIXe Congrès du Comité du Parti provincial, mais a aussi appliqué avec rigueur les directives centrales. Cela inclut la rationalisation de l’organisation administrative et la mise en place d’un modèle de gouvernement local à deux niveaux. Ces mesures ont dynamisé le mouvement révolutionnaire local et généré des résultats remarquables.

Sous la devise "Solidarité - Démocratie - Discipline - Innovation - Développement", le Comité du Parti de Hà Tinh affiche une forte détermination politique pour la période 2025-2030, avec une vision à l’horizon 2035 et 2045 visant à construire un Parti et un système politique "propre, solide et efficace", valoriser la solidarité, la culture locale et les ressources humaines de haute qualité, ainsi qu’à promouvoir l’innovation et un développement global, rapide et durable.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyên Duy Lâm, a présenté le rapport politique du Congrès. Pour 2025-2030, Hà Tinh se fixe comme objectif une croissance rapide et durable basée sur une industrie moderne, des services de haute qualité et une agriculture intelligente. L’industrie sera le pilier, avec la zone économique de Vung Ang comme moteur de croissance, associée au développement de l’économie maritime, des ports, des énergies renouvelables, de la transformation industrielle et de la logistique.

La croissance s’accompagnera d’une protection environnementale renforcée, d’une adaptation au changement climatique et du développement d’une économie verte et circulaire.

Le rapport détaille 31 indicateurs clés, tels que : un taux annuel moyen d’intégration de nouveaux membres au Parti d’au moins 3%, plus de 90% des organisations du Parti atteignant un niveau de performance satisfaisant, et une croissance moyenne annuelle du produit régional brut (GRDP) supérieure à 10%. Le GRDP par habitant devrait atteindre 168 millions de dongs d’ici 2030, le revenu moyen 80 millions de dongs, et l’indice de développement humain (IDH) viser 0,76. Par ailleurs, la majorité des établissements scolaires et de formation professionnelle devra répondre aux normes nationales.

Les priorités incluent le renforcement du Parti et du système politique, le développement des industries sidérurgique et manufacturière, la promotion des industries nouvelles, des technologies avancées et écologiques. La province s’engage à intensifier l’agriculture de haute technologie, biologique et intelligente, et à soutenir l’économie maritime, en particulier le tourisme, les services et la logistique autour du port en eau profonde de Vũng Áng - Sơn Dương.

Trois axes stratégiques prioritaires

La valorisation des patrimoines culturels, notamment ceux reconnus par l’UNESCO, sera également un levier. La réforme globale du système éducatif et le développement des ressources humaines qualifiées figurent parmi les objectifs majeurs. La qualité des services de santé, la sécurité nationale, ainsi que la diplomatie et l’intégration internationale sont également renforcées.

Photos : VNA/CVN

Trois axes stratégiques prioritaires ont été définis comme la transformation numérique autour de trois piliers : administration numérique, économie numérique et société numérique, pour améliorer les services aux citoyens et entreprises ; le développement et la valorisation des ressources humaines de haut niveau, ainsi que la formation d’un corps de cadres compétents et engagés, notamment au niveau local ; le développement d’infrastructures modernes et intégrées, incluant des zones industrielles, logistiques, un réseau de transport connectant zones économiques, touristiques et frontalières, ainsi qu’un pôle ferroviaire à grande vitesse.

La zone économique de Vũng Áng sera étendue pour devenir un centre industriel, énergétique, portuaire et logistique clé à l’échelle régionale et nationale.

Lors du Congrès, le secrétaire du Comité du Parti de la province Nguyên Duy Lâm a invité les délégués à poursuivre les débats et à proposer des orientations et mesures concrètes, traduisant leur volonté d’agir pour faire de Hà Tĩnh une province à croissance rapide et durable.

VNA/CVN