Célébration du 80e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée

Dans la soirée du 2 octobre à Hanoï, Đô Van Chien, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a participé à un banquet organisé à l’occasion du 80e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée (10 octobre 1945 - 10 octobre 2025).

>> Le Vietnam mise sur les sciences et technologies comme moteur central de développement

>> Le Vietnam et l'Égypte renforcent leur coopération intégrale et substantielle

>> Ouverture du premier Forum populaire Vietnam - Russie à Hanoï

L’événement a également réuni des représentants du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Défense, du ministère de l’Industrie et du Commerce, ainsi que de divers organismes vietnamiens et associations d’amitié avec la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

Photo : VNA/CVN

Au nom des dirigeants du Parti, de l’État, du gouvernement et du peuple vietnamien, Nguyen Minh Vu, vice-ministre permanent des Affaires étrangères et membre suppléant du Comité central du Parti, a adressé ses félicitations au Parti, à l’État, au gouvernement et au peuple de la RPDC. Il a salué les 80 années de naissance et de développement du Parti du Travail de Corée, qui a joué un rôle décisif dans les victoires révolutionnaires de son peuple.

Il a souligné que le PCV était fier d’avoir été, depuis la fondation du Parti du Travail de Corée, un camarade proche et un frère de lutte, et s’est dit convaincu que les deux Partis et les peuples des deux pays continueraient de préserver et de renforcer la tradition de solidarité et de soutien mutuel dans la défense nationale et la construction du socialisme.

Photo : VNA/CVN

De son côté, l’ambassadeur de la RPDC au Vietnam, Ri Sung Guk, a réaffirmé que les relations d’amitié et de coopération traditionnelles entre les deux Partis et les deux États, initiées par le Président Kim Il Sung et le Président Hồ Chí Minh, puis cultivées par les générations successives de dirigeants, ne cessaient d’être consolidées et développées, conformément aux aspirations des deux peuples.

Il a félicité le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour leurs réalisations récentes et a exprimé sa conviction que le PCV, dirigé par le secrétaire général To Lam, mènerait avec succès le 14e Congrès national du Parti et accomplirait les deux objectifs stratégiques : devenir d’ici 2030 un pays en développement à revenu intermédiaire supérieur avec une industrie moderne, et d’ici 2045 un pays développé à revenu élevé.

VNA/CVN