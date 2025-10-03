Le partenariat global Vietnam - Mongolie entre dans une phase de développement substantiel

Le général de corps d'armée Trân Quang Phuong, membre du Comité central du Parti et vice-président de l'Assemblée nationale, effectue du 30 septembre au 3 octobre, une visite de travail en Mongolie.

Photo: VNA/CVN

La visite contribuera à concrétiser les conceptions des hauts dirigeants des deux pays sur la promotion de la coopération bilatérale, à renforcer la confiance politique et à consolider leur partenariat global, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Mongie, Nguyên Tuân Thanh, lors d'une récente interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA).

Dans l'ensemble des relations bilatérales, l'ambassadeur a souligné le rôle clé de la coopération parlementaire dans le renforcement de la compréhension et de la confiance politique, créant ainsi des bases solides pour la coopération bilatérale dans d'autres domaines.

La visite du vice-président de l'Assemblée nationale, Trân Quang Phuong approfondira la coopération entre les deux organes législatifs en intensifiant les échanges entre les commissions spécialisées, les groupes parlementaires d'amitié et les députés, en particulier les femmes et les jeunes. Cela contribuera à garantir la mise en œuvre effective des engagements pris par les dirigeants des deux pays.

La visite offre également une opportunité de promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement, d'encourager les entreprises à explorer les marchés respectifs et à se connecter. Par ailleurs, elle facilite la coopération dans les domaines de la culture et de l'éducation, les échanges entre les peuples, ainsi que la protection des intérêts des ressortissants vietnamiens en Mongolie.

Grâce à la visite, la coopération bilatérale en matière de sécurité et de défense sera renforcée, notamment par des efforts conjoints en matière d'application de la loi et par le partage d'expériences face à des défis communs tels que le changement climatique, les questions de sécurité non traditionnelles et la criminalité transnationale.

La visite contribuera à renforcer la position mondiale du Vietnam et à favoriser sa coopération internationale grâce à une coordination au sein des forums multilatéraux telles que les Nations unies, la Réunion de partenariat parlementaire Asie-Europe et le Forum parlementaire Asie-Pacifique.

Selon l'ambassadeur Nguyên Tuân Thanh, ces dernières années, les relations entre le Vietnam et la Mongolie ont connu un développement dynamique. Les liens politiques et diplomatiques ont été renforcés grâce à des échanges réguliers de délégations de haut niveau et au maintien de mécanismes de coopération tels que la consultation politique et le Comité intergouvernemental de l'économie, du commerce, de la science et de la technologie.

Les relations économiques et commerciales ont également enregistré des progrès encourageants, les échanges commerciaux bilatéraux ayant considérablement augmenté par rapport aux années précédentes. Les deux parties ont signé divers accords de coopération économique, commerciale et agricole.

La coopération culturelle et éducative est dynamique, avec l'échange d'étudiants boursiers et l'exemption de visa pour les touristes. L'ouverture de vols directs entre Oulan-Bator et les grandes villes vietnamiennes, dont Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Phu Quôc, a grandement facilité les échanges.

Un nouveau domaine de collaboration concerne les technologies de l'information, la numérisation et l'innovation, où les deux parties partagent leurs expériences en matière d'intelligence artificielle (IA), de gouvernement électronique et de services publics numériques. En outre, les deux pays ont affirmé leur engagement dans les dossiers multilatéraux et environnementaux, notamment la lutte contre la désertification.

Afin de renforcer le partenariat global, l'ambassadeur a proposé plusieurs mesures, notamment l'augmentation du volume et de la valeur des échanges bilatéraux, le renforcement de la connectivité logistique et des transports, ainsi que l'approfondissement de la coopération dans les domaines des technologies, de la numérisation, de l'agriculture et de l'environnement.

Parallèlement, la coopération interparlementaire devrait continuer d'être promue par le biais d'échanges, d'activités de contrôle et de la protection des droits des citoyens. Les échanges entre les deux peuples et la coopération touristique seront également encouragés afin de renforcer la compréhension mutuelle et les liens entre les deux nations, a conclu l'ambassadeur.

VNA/CVN