Phu Tho fixe des percées stratégiques pour devenir pôle de croissance

Le président de la République, Luong Cuong, a assisté au premier Congrès du Comité du Parti de la province de Phu Tho, ouvert le mardi 30 septembre.

Le Congrès a réuni 500 délégués représentant plus de 257.000 membres du Parti issus des 152 comités fusionnés des anciennes provinces de Vinh Phuc, Phu Tho et Hoa Binh.

Photo: VNA/CVN

Sous le thème "Construire un Comité provincial du Parti et un système politique propres, solides et intègres ; valoriser la solidarité, la tradition culturelle de la terre ancestrale ; être à l’avant-garde de l’innovation, de la créativité et de la transformation numérique ; créer des percées pour un développement rapide et durable, en alliant force nationale et confiance dans l’ère de progrès de la nation" - le Congrès se consacre à l’évaluation des résultats du mandat 2020‑2025, à la définition des objectifs, missions et solutions pour 2025‑2030, et à la discussion des projets de documents du XIVᵉ Congrès national du Parti ainsi que des documents du congrès du Parti provincial.

Dans son discours d’ouverture, Dang Xuân Phong, secrétaire du Comité provincial pour le mandat 2020-2025, a souligné l’importance capitale de ce Congrès, le qualifiant de "jalon ouvrant une nouvelle ère de développement pour la province de Phu Tho après la fusion".

Le rapport politique présenté au Congrès a mis en lumière les réalisations significatives du mandat précédent (2020-2025), malgré "certaines lacunes et imperfections". Le rapport souligne que "les comités du Parti, les autorités et les populations des trois provinces avant la fusion et de la province actuelle de Phu Tho ont promu une tradition d'unité, de solidarité, et se sont efforcés de suivre scrupuleusement la direction du Comité central du Parti, de l'Assemblée nationale et du gouvernement". Le rapport a noté une croissance économique moyenne estimée à 7,5 %, supérieure à la période 2016-2020 (7,0 %) et à la moyenne nationale. Le PIB régional par habitant est estimé à 105,2 millions de dôngs (environ 4.150 dollars) en 2024, soit 1,48 fois le chiffre de 2020.

Le rapport met également en avant des progrès en matière de construction du Parti, de réforme administrative, de développement culturel, social et humain, ainsi que de défense et de sécurité nationale.

Photo : VNA/CVN

Phu Tho ambitionne de devenir l’un des pôles de croissance de la région de la Capitale, et d’ériger la province en centre régional de l’industrie, du commerce, de la logistique, du tourisme, de la santé et de l’enseignement‑formation de haut niveau, ainsi qu’en lieu de grands événements culturels nationalement et internationalement reconnus. À plus long terme, l’objectif est de faire de Phu Thọ une ville au ressort central d’ici 2045.

Dans son intervention, le président Luong Cuong a salué "les réalisations importantes et complètes" du Comité provincial du Parti et de la population de Phu Tho. Il a également insisté sur la nécessité pour le Congrès de "discuter et d'analyser en profondeur les lacunes et les problèmes existants, d'identifier clairement les causes, en particulier les causes subjectives, et de proposer des solutions pour le prochain mandat."

Le dirigeant a exhorté le Comité provincial du Parti à "maintenir la solidarité et la cohésion ; continuer à diriger la construction et la rectification du Parti et du système politique pour qu'ils soient véritablement propres et solides." Il a également appelé à "mettre en œuvre efficacement les percées stratégiques, notamment l'amélioration des institutions, le développement de la science, de la technologie et de la transformation numérique, la promotion du secteur économique privé, le renforcement de l'intégration internationale, et le développement de l'éducation, de la santé et des ressources humaines de haute qualité."

Il a souligné l'importance de "maintenir la stabilité politique et sociale, en harmonisant le développement économique, culturel, social et la protection de l'environnement avec le renforcement de la défense et de la sécurité nationales."

Il a exprimé sa confiance que "le Comité provincial du Parti, les autorités, les populations et les forces armées de Phu Tho continueront de promouvoir le patriotisme, l'esprit de la solidarité, l'autosuffisance et d’être déterminés à mettre en œuvre avec succès les objectifs de la résolution du 1er Congrès provincial.

Lors du Congrès, la Commission centrale de l’organsiation du Parti a annoncé les décisions du Bureau politique qui a nommé Truong Quôc Huy (secrétaire du Comité du Parti de la province de Ninh Binh), secrétaire du Comité du Parti de la province de Phu Tho pour le mandat 2025‑2030, en remplacement de Dang Xuân Phong (secrétaire du Comité du Parti de la province de Phu Tho) nommé comme secrétaire du Comité du Parti de la province de Ninh Binh, pour le mandat 2025-2030.

Le Comité du Parti de la province de Phu Tho comprend 97 membres.

VNA/CVN