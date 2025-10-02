Le président Luong Cuong travaille avec le Bureau présidentiel sur les missions prioritaires

Dans l’après-midi du 2 octobre, au Palais présidentiel, le président Luong Cuong a eu une séance de travail avec le Bureau présidentiel afin d’évaluer les résultats des missions accomplies en septembre et de définir les tâches essentielles pour octobre 2025.

>> Le président Luong Cuong ouvrira la signature de la Convention de l’ONU contre la cybercriminalité

>> Cybercriminalité : message du président vietnamien pour la signature à Hanoï

>> Le président trace les grandes lignes de la 10e session de l’Assemblée nationale

Photo : VNA/CVN

Selon le rapport présenté, le bureau a renforcé les travaux de révision, de coordination et d’évaluation pour garantir l’efficacité de ses activités, en s’alignant étroitement sur les instructions du président et du vice-président.

Le bureau a également collaboré avec le Bureau du Comité central du Parti pour préparer les contenus, programmes et activités, assurant un soutien efficace aux missions du chef de l’État et de son adjoint, qu’il s’agisse de domaines législatifs, exécutifs, judiciaires, de défense, de sécurité ou de diplomatie.

Le bureau s’est particulièrement distingué dans l’organisation réussie des activités intérieures comme extérieures. Le travail de protocole, de logistique et de sécurité a été salué pour sa qualité et son efficacité, répondant aux exigences du contexte actuel.

Pour le mois d’octobre, le bureau poursuivra ses efforts de recherche, de conseil et d’assistance au président et au vice-président, avec un accent particulier mis sur plusieurs mission importantes liées aux affaires intérieures et extérieures.

En conclusion, le président Luong Cuong a salué les efforts du Bureau présidentiel pour avoir planifié et préparé avec rigueur ses missions. Il a insisté sur la nécessité pour l’institution de continuer à jouer pleinement son rôle d’organe de conseil stratégique, en produisant des rapports et propositions de haute qualité, ainsi qu’en anticipant et en analysant avec précision les évolutions de la situation pour éclairer les décisions des dirigeants de l’État.

Il a également souligné les échéances prochaines : la préparation du 13e Plénum du Parti (mandat XIII), la 10e session de l’Assemblée nationale (XVe législature) ainsi que plusieurs événements diplomatiques majeurs, notamment la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité, prévue fin octobre à Hanoï.

Il a enfin exhorté le bureau à renforcer davantage la qualité de son travail de conseil dans tous les domaines, en proposant des contenus pratiques et approfondis, tout en assurant rigueur et ponctualité. Le chef de l’État a également appelé à l’innovation dans les méthodes de travail, à une utilisation accrue des technologies de l’information et à la transformation numérique pour améliorer la gestion du bureau.

VNA/CVN