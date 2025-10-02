Nguyên Duc Trung réélu secrétaire du Comité du Parti de Nghê An

Lors du premier Congrès, le Comité du Parti de la province de Nghê An (Centre) du XX e mandat (2025-2030), tenue le 2 octobre, Nguyên Duc Trung a été réélu secrétaire du Comité provincial du Parti pour le mandat 2025-2030.

Né le 21 mars 1974, il occupait déjà cette fonction pendant le mandat 2020–2025.

Le Comité du Parti de la province de Nghê An (Centre) du XXe mandat (2025-2030), composé de 68 membres, a également élu 17 membres de la Permanence du Comité provincial du Parti et trois vice-secrétaires ainsi que 11 membres de la Commission de contrôle.

Dans son discours, Nguyên Duc Trung a affirmé qu’il s’engageait pleinement, avec la plus haute responsabilité, à construire un Parti et un système politique intègres, solides, efficaces et transparents.

Il a souligné la nécessité de former une équipe de cadres dirigeants exemplaires, dotés d’une pensée novatrice, d’une volonté de développement, capables de prendre des décisions audacieuses et d’assumer pleinement leurs responsabilités, même face aux défis.

Il a également insisté sur l’importance de mobiliser toutes les ressources pour accélérer de manière globale et cohérente le processus de rénovation, en vue de créer une percée dans le développement économique rapide et durable de la province.

À cette occasion, 30 délégués officiels ont été élus pour participer au 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

