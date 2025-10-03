Le PM appelle à la solidarité nationale après un mois de typhons dévastateurs

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a présidé, le 3 octobre, une réunion de la Permanence du gouvernement avec les ministères et organismes concernés, diffusée en ligne dans 12 localités, pour examiner le relèvement après le passage du typhon N o 10 (Bualoi) et préparer la riposte face à la menace imminente du typhon N o 11 (Matmo).

Cette réunion intervient après un mois de septembre marqué par quatre tempêtes successives. Le typhon N°10, particulièrement violent, a provoqué pluies torrentielles, crues soudaines et inondations dévastatrices.

Le bilan est lourd : au 3 octobre au matin, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural recensait 52 morts, 14 disparus, 349 maisons entièrement détruites et plus de 172.000 endommagées. Les pertes agricoles sont considérables, avec près de 89.000 ha de rizières et de cultures maraîchères inondés, plus de 2.000 têtes de bétail et 519.000 volailles décimées. Plus de 17.000 ha de zones aquacoles et 50.000 ha de forêts ont été endommagés, tandis que 1.486 écoles et 145 établissements de santé ont subi des dégâts. Les glissements de terrain et inondations ont fortement perturbé les réseaux de transport. Les pertes économiques totales sont estimées à 15.864 milliards de dôngs (environ 601 millions de dollars).

Face à cette situation, le Premier ministre a approuvé, le 2 octobre, une allocation de 2.524 milliards de dôngs (95,7 millions de dollars) issue des réserves budgétaires centrales, destinée à 15 localités sinistrées. Cette aide servira à soutenir les populations, réparer digues et infrastructures essentielles, reloger les sinistrés et relancer la production.

Saluant les efforts des autorités locales, Pham Minh Chinh a insisté sur les leçons à tirer en matière de prévention et de gestion des catastrophes. Il a fixé des priorités claires : reconstruire les 350 maisons totalement détruites avant le 15 décembre, réparer les 172.000 habitations endommagées dès octobre, et remettre en état écoles et dispensaires d’ici au 15 octobre pour assurer la reprise des activités éducatives et médicales.

Il a également demandé aux ministères et localités de rétablir rapidement les infrastructures vitales (électricité, eau, télécommunications) et de soutenir au maximum la reprise de la production agricole et commerciale. Le ministère des Finances devra accélérer les mécanismes d’indemnisation et les paiements d’assurances, tandis que la Banque d’État devra instruire les banques commerciales à geler ou reporter les dettes, tout en garantissant l’accès au crédit pour la relance.

À plus long terme, le chef du gouvernement a ordonné une révision des normes et procédures relatives aux infrastructures (énergie, télécommunications, transport, eau, assainissement, digues et irrigation) afin d’en renforcer la résilience.

Enfin, il a appelé à renforcer la sensibilisation de la population à la prévention des catastrophes et à déployer sans délai les mesures d’urgence face au typhon Matmo (N°11), actuellement en formation dans la Mer Orientale.

