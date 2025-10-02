Messages de condoléances suite aux pertes causées par le typhon Bualoi

Jeudi 2 octobre, le Premier ministre du Laos Sonexay Siphandone a exprimé ses condoléances avec le Vietnam à la suite des lourdes pertes humaines, matérielles et agricoles provoquées par le typhon Bualoi dans les régions du Nord et du Centre, dixième typhon à frapper le Vietnam cette année.

Dans un message de condoléances adressé au Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, le dirigeant lao a exprimé la surveillance étroite de son gouvernement sur l'impact du typhon, qui a causé « d'énormes pertes humaines et matérielles au peuple vietnamien frère ».

Photo: VNA/CVN

« Au nom du Parti, du gouvernement et du peuple lao, je tiens à vous exprimer nos sincères condoléances et notre profonde solidarité, et, à travers vous, au Parti, au gouvernement et au peuple vietnamien frère, en particulier aux familles des victimes de cette catastrophe naturelle », a déclaré Sonexay Siphandone dans son message.

Le chef du gouvernement lao a réaffirmé le soutien indéfectible de son pays : «Le Laos, en toutes circonstances, sera toujours aux côtés du Parti, du gouvernement et du peuple vietnamien frère».

Il s’est déclaré convaincu que, sous la direction du Parti et l'attention particulière du gouvernement vietnamien, les Vietnamiens surmonterait toutes les difficultés et que la vie dans les zones touchées se stabiliserait bientôt.

Le Premier secrétaire du Parti communiste cubain et président de la République, Miguel Díaz-Canel, a adressé un message de condoléances au peuple vietnamien.

Du Nicaragua, le président Daniel Ortega Saavedra et la coprésidente Rosario Murillo ont adressé des lettres de condoléances au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, et au président de la République, Luong Cuong.

Miguel Mejía, secrétaire général du Mouvement de la gauche unie (MIU) de la République dominicaine, s'est également joint aux témoignages de soutien, en adressant une lettre de condoléances au PCV et à son secrétaire général, To Lam.

Le même jour, le ministre lao des Affaires étrangères, Thongsavanh Phomvihane, a adressé un message de condoléances au ministre vietnamien des Affaires étrangères par intérim, Le Hoai Trung.

VNA/CVN