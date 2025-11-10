Le typhon Fung-wong entre en Mer Orientale, mais devrait s’éloigner du Vietnam

Le typhon Fung-Wong est entré dans la partie orientale de la Mer Orientale (connue internationalement sous le nom de mer de Chine orientale) tôt lundi 10 novembre, devenant la tempête n°14 de l’année avec des vents soutenus maximum de niveau 13 et des rafales atteignant le niveau 16.

Photo : CNPHE/CVN

Cependant, les météorologues indiquent que les prévisions actuelles montrent qu’il est peu probable qu’il ait un impact significatif sur le Vietnam. Le Centre national de prévision hydrométéorologique a signalé que Fung-wong s’est légèrement affaibli après avoir traversé la péninsule de Luçon (Philippines).

À 4h00, le centre de la tempête se situait au-dessus du nord de la Mer Orientale et se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à environ 25 km/h.

Fait inhabituel, la crête antitropicale située au nord s’affaiblit et se déplace, modifiant ainsi le flux directeur qui, habituellement, dirige les tempêtes de fin de saison vers l’ouest, en direction des côtes centre-sud du Vietnam. Au lieu de cela, Fung-wong devrait poursuivre sa trajectoire vers le nord. En atteignant des latitudes plus élevées, des vents d’ouest en altitude devraient l’entraîner vers le nord-est et l’éloigner de la Mer Orientale.

Au cours des prochaines 48 heures, Fung-wong devrait conserver une forte intensité tout en infléchissant progressivement sa trajectoire de l’ouest-nord-ouest vers le nord-nord-est.

Mercredi 12 novembre, Fung-wong devrait se situer plus au nord-est en Mer Orientale, tout en conservant une forte intensité. Il devrait ensuite s’affaiblir en approchant des eaux à l’est de Taïwan (Chine) et continuer à se dissiper en s’éloignant.

Des conditions maritimes dangereuses sont toutefois attendues. Les eaux orientales de la partie nord de la Mer Orientale septentrionale pourrait connaître des vents de force 8 à 10, atteignant les forces 11 à 13 près du centre de la tempête, avec des vagues pouvant atteindre 10 mètres et une mer extrêmement agitée.

La partie centre-orientale de la Mer Orientale sera également touchée par des vents forts, de grosses vagues et des orages, avec un risque de cellules orageuses rotatives et de rafales soudaines. Les autorités recommandent à tous les navires se trouvant dans ces zones de maintenir une communication régulière et de prendre des mesures préventives.

Parallèlement, les provinces du Centre et des Hauts Plateaux du Centre continuent de faire face aux conséquences du typhon Kalmaegi. Jusqu’à dimanche 9 novembre, 179 bateaux avaient été endommagés, plus de 57.000 maisons étaient endommagées, et les cultures et les zones d’aquaculture avaient subi de lourdes pertes.

Les dégâts économiques initiaux à l’échelle nationale sont estimés à plus de 7,805 billions de dôngs (près de 297 millions de dollars).

Les vice-Premiers ministres Mai Van Chinh et Hô Quôc Dung se sont rendus dans les zones sinistrées pour rencontrer les habitants et superviser les opérations de secours.

Le ministère de la Défense nationale a mobilisé plus de 13.000 personnes et des centaines de véhicules pour appuyer les travaux de reconstruction, tandis que d’autres ministères ont acheminé des fournitures essentielles et ont donné pour instruction aux administrations locales de rétablir au plus vite les habitations, les écoles, les infrastructures médicales et les voies de transport.

Les provinces côtières allant de Quang Ninh à Dak Lak ont été invitées à continuer de suivre les bulletins météo, à assurer la sécurité maritime et à rester prêtes à intervenir en cas d’urgence.

VNA/CVN