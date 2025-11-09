L’initiative vietnamienne s’aligne sur la stratégie de l’UNESCO

Le Vietnam a récemment marqué une étape importante sur la scène internationale avec son initiative visant à instaurer la "Décennie internationale de la culture pour le développement durable", adoptée lors de la 43 e session de l’Assemblée générale de l’UNESCO à Samarkand, en Ouzbékistan.

Répondant à une interview de presse à ce sujet, le vice-ministre des Affaires étrangères Ngô Lê Van a souligné qu’il s’agissait de la première fois depuis près de quarante ans que l’UNESCO lançait une nouvelle décennie internationale centrée sur la culture, succédant à la Décennie internationale pour le développement culturel (1988-1997).

Selon lui, cette initiative a été largement saluée par la Directrice générale de l’UNESCO et par de nombreux États membres, pour sa cohérence avec la stratégie de l’Organisation et les préoccupations internationales actuelles. Elle repose sur la reconnaissance du rôle central de la culture, non seulement comme expression de l’identité, mais aussi comme moteur de paix, de protection de la diversité culturelle, de développement des industries créatives et de croissance économique inclusive.

Portée par 71 États co-parrains, la résolution souligne que la culture constitue un pilier du développement durable, un levier d’innovation et un fondement de l’identité. Elle appelle les Nations unies à lancer cette Décennie internationale afin de transformer la perception du rôle de la culture et d’encourager des actions concrètes à tous les niveaux, notamment en renforçant les investissements dans l’éducation patrimoniale, l’éducation artistique et culturelle, les industries culturelles et l’économie créative durable.

La résolution met également l’accent sur l’accès équitable à la culture, la promotion du dialogue interculturel, l’exploitation du numérique culturel et l’application des connaissances culturelles à l’adaptation au changement climatique et à la protection de l’environnement, en vue d’un avenir durable et prospère pour tous. L’UNESCO sera l’organisme principal chargé de la mise en œuvre de cette Décennie, en coopération avec les autres agences du système des Nations unies et les partenaires internationaux.

Le vice-ministre Ngô Lê Van a souligné que cette initiative concrétisait la mise en œuvre des politiques du Parti et de l’État vietnamien en matière de valorisation de la culture, de diplomatie culturelle et d’intégration internationale. La culture y est considérée comme une force intérieure, une source de dynamisme et un moteur essentiel du développement durable et de la revitalisation culturelle du Vietnam dans la nouvelle ère.

Cette initiative constitue la proposition la plus ambitieuse du Vietnam à l’UNESCO depuis plusieurs années. Si elle est officiellement adoptée par l’ONU, elle ne se limitera pas à confirmer le rôle de leadership de l’UNESCO dans le domaine culturel, mais marquera également un jalon mondial pour le Vietnam, illustrant son engagement à coopérer avec la communauté internationale pour construire un avenir pacifique, prospère et humaniste.

Lors de la 43e session de l’Assemblée générale de l’UNESCO, le Vietnam a également été réélu vice-président de l’Assemblée. Il s’agit de la deuxième réélection consécutive, attestant de la confiance et du prestige croissants du Vietnam dans les instances multilatérales, en particulier au sein de l’UNESCO.

Dans son rôle de vice-président, le Vietnam participe à six organes exécutifs clés de l’UNESCO : il est vice-président et membre du Comité intergouvernemental de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, vice-président et membre du Comité intergouvernemental de la Convention de 2003 sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ainsi que membre du Comité du patrimoine mondial.

Le vice-ministre Ngô Lê Van a rappelé que les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, sa position internationale et son rôle actif et responsable à l’UNESCO avaient renforcé la confiance de la communauté internationale. Le rôle de vice-président offre au Vietnam l’opportunité de contribuer de manière proactive et substantielle aux questions internationales prioritaires pour l’UNESCO, et de promouvoir ses grands programmes dans les domaines de l’éducation, de la culture, des sciences, ainsi que de l’information et de la communication, contribuant ainsi à la civilisation humaine.

Cette initiative permet également au Vietnam de tirer parti des connaissances, idées et propositions de l’UNESCO pour mettre en œuvre des résolutions stratégiques nationales, soutenant le développement du pays dans l’ère de prospérité et de puissance. Le Vietnam continue de renforcer la diplomatie culturelle, d’internationaliser la culture vietnamienne tout en intégrant les valeurs des civilisations mondiales, contribuant au développement durable de la société et à la promotion de son image à l’échelle internationale.

L’initiative repose sur une politique étrangère indépendante, proactive, multilatérale et diversifiée. Elle s’inscrit dans la mise en œuvre de la Résolution 59, qui affirme que le Vietnam est un partenaire actif, participant à la définition des priorités de développement global et prêt à contribuer de manière responsable aux affaires internationales.

Ainsi, le Vietnam renforce non seulement sa crédibilité et son influence internationales, mais aussi sa capacité à mettre en œuvre des initiatives culturelles liées au développement durable, faisant de la culture un pilier stratégique du développement national et un vecteur de paix, de stabilité et de prospérité mondiales.

La participation du Vietnam à plusieurs organes clés de l’UNESCO confirme la justesse de sa politique étrangère, son intégration internationale approfondie et efficace, ainsi que sa capacité à agir de manière proactive et responsable au sein des institutions multilatérales, notamment dans les domaines de l’éducation, de la culture, des sciences, de l’information, de la communication, de la préservation du patrimoine et du développement créatif.

L’initiative du Vietnam constitue ainsi un jalon historique, consolidant sa position à l’UNESCO et sur la scène internationale, et offrant l’opportunité de démontrer son leadership, sa responsabilité et son engagement en faveur de la coopération internationale pour un monde pacifique, prospère, humaniste et durable.

