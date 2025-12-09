Vingroup signe un accord avec l'État indien de Telangana pour un écosystème multi-sectoriel

Vingroup a signé un protocole d’accord avec le gouvernement de l’État de Telangana, situé dans le Sud de l’Inde, lors du Sommet mondial Telangana Rising, marquant le lancement d’un projet d’envergure internationale dans la région. Le groupe prévoit un investissement d’environ 3 milliards de dollars par phase pour développer un écosystème multi-sectoriel couvrant 2.500 ha.

Photo : Vingroup/CVN

L’accord ouvre la voie à une coopération dans des secteurs variés : villes intelligentes, transports écologiques, industrie manufacturière, santé, éducation, tourisme, énergies renouvelables et infrastructures de recharge.

Vingroup a proposé de déployer le premier modèle de taxi électrique Green SM à grande échelle en Inde, tout en étudiant les possibilités de production de véhicules électriques. Le groupe prévoit également de construire une métropole intelligente de 1.080 hectares pour environ 200.000 habitants, créant ainsi 10.000 emplois ; de développer un réseau d'écoles Vinschool, un hôpital Vinmec et un réseau de stations de recharge V-Green sur 70 ha.

Dans le secteur touristique, Vingroup ambitionne de créer un complexe VinWonders de 350 ha, tandis que dans le domaine des énergies renouvelables, il investira dans une centrale solaire de 500 MW sur 485 ha.

Le gouvernement du Telangana s’engage à soutenir le projet en finançant l’acquisition des terrains, en simplifiant les procédures administratives et en développant les infrastructures de connectivité.

Ce protocole constitue une étape majeure pour le développement international de Vingroup et renforce la coopération économique entre le Vietnam et l’Inde.

VNA/CVN